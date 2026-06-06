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«Шахтар» несподівано отримав відмову у проведенні матчів Ліги чемпіонів у Кракові

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Шахтар» несподівано отримав відмову у проведенні матчів Ліги чемпіонів у Кракові
В минулому сезоні «Шахтар» грав домашні матчі Ліги конференцій у Кракові
фото: ФК Шахтар

«Гірники» змушені шукати новий стадіон у Польщі

Президент польської «Вісли» (Краків) Ярослав Крулевскі повідомив, що клуб не дозволив «Шахтарю» проводити наступного сезону домашні матчі єврокубків на своєму стадіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Крулевскі.

За словами президента «Вісли», після складних років існування та повернення до елітного дивізіону клуб зосередиться виключно на власних спортивних і організаційних завданнях. На думку Крулевскі, організація матчів для інших команд потребує значних ресурсів, часу та фінансів, а в нинішніх умовах це є недоцільним для «Вісли».

Окремо він зазначив, що пріоритетом клубу є розвиток власного бренду, маркетингу, комунікацій та підготовка до виступів у чемпіонаті Польщі після повернення в елітний дивізіон.

Таким чином, «Шахтар» змушений шукати іншу арену для проведення єврокубкових домашніх матчів. У минулому сезоні Ліги конференцій «гірники» проводили домашні матчі в Кракові на стадіоні Генріка Реймана.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» після завоювання чемпіонського титулу отримав путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на новий сезон. Це стало можливим завдяки високому клубному рейтингу «гірників».

Окрім того, зійшлася низка інших факторів. Зокрема, обидва цьогорічні фіналісти – лондонський «Арсенал» і французький «Парі Сен-Жермен» – потрапили в турнір через успіхи на внутрішній арені.

Натомість невдач зазнали конкуренти «Шахтаря» у боротьбі за додаткове місце в основному раунді Ліги чемпіонів. Пірейський «Олімпіакос» втратив шанси на титул у грецькій Суперлізі, а «Рейнджерс» із Глазго не здобуде золото в Шотландії.

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Теги: Краків ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

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