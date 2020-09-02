Зірковий Неймар та кілька гравців «Парі Сен-Жермен» заразилися коронавірусом



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Неймар ставав переможцем Лыги чемпіонів у складі «Барселони» Twitter ПСЖ

Один із найдорожчих футболістів планети інфікувався коронавірусом

«Парі Сен-Жермен» офіційно зареєстрував три позитивних випадки захворювання на Covid-19 після тестів, які були проведені сьогодні ранком.

Як передає прес-служба клубу, за підсумками тестування в команді було виявлено троє інфікованих. Всі вони продовжать проходити перевірки протягом найближчих декількох днів.

Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.

L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2020

Видання L'Équipe повідомляє, що заразився недугом лідер атак парижан бразилець Неймар. Іншими двома гравцями виявилися аргентинці Анхель Ді Марія та Леандро Паредес.

Coronavirus : Neymar testé positif



Le Paris Saint-Germain a officialisé trois cas positifs au Covid-19 après les tests effectués ce matin. Selon nos informations, il s'agit de Paredes, Di Maria et Neymar https://t.co/owpkcbqz7w pic.twitter.com/Mp8v2gv8R0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 2, 2020

Всі троє футболістів повернулися з Ібіци (Іспанія), де в даний час активно поширюється вірус. Як і багато їх товаришів по команді, вони провели там частину відпустки після «Фіналу восьми» Ліги чемпіонів.

Варто зазначити, наступна зустріч «ПСЖ» у французькій Лізі 1 призначена на 10 вересня проти «Лансу».

Нагадаємо, що у попередньому розіграші Ліги чемпіонів «ПСЖ» у фіналі зазнав поразки від «Баварії» (0:1).

Джерело: lequipe