Зірковий Неймар та кілька гравців «Парі Сен-Жермен» заразилися коронавірусом
Один із найдорожчих футболістів планети інфікувався коронавірусом
«Парі Сен-Жермен» офіційно зареєстрував три позитивних випадки захворювання на Covid-19 після тестів, які були проведені сьогодні ранком.
Як передає прес-служба клубу, за підсумками тестування в команді було виявлено троє інфікованих. Всі вони продовжать проходити перевірки протягом найближчих декількох днів.
Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2020
L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours.
Видання L'Équipe повідомляє, що заразився недугом лідер атак парижан бразилець Неймар. Іншими двома гравцями виявилися аргентинці Анхель Ді Марія та Леандро Паредес.
Coronavirus : Neymar testé positif— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 2, 2020
Le Paris Saint-Germain a officialisé trois cas positifs au Covid-19 après les tests effectués ce matin. Selon nos informations, il s'agit de Paredes, Di Maria et Neymar https://t.co/owpkcbqz7w pic.twitter.com/Mp8v2gv8R0
Всі троє футболістів повернулися з Ібіци (Іспанія), де в даний час активно поширюється вірус. Як і багато їх товаришів по команді, вони провели там частину відпустки після «Фіналу восьми» Ліги чемпіонів.
Варто зазначити, наступна зустріч «ПСЖ» у французькій Лізі 1 призначена на 10 вересня проти «Лансу».
Нагадаємо, що у попередньому розіграші Ліги чемпіонів «ПСЖ» у фіналі зазнав поразки від «Баварії» (0:1).
Джерело: lequipe