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    Зірковий Неймар та кілька гравців «Парі Сен-Жермен» заразилися коронавірусом

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    Неймар ставав переможцем Лыги чемпіонів у складі &laquo;Барселони&raquo; - Зірковий Неймар та кілька гравців «Парі Сен-Жермен» заразилися коронавірусом
    Неймар ставав переможцем Лыги чемпіонів у складі «Барселони»
    Twitter ПСЖ

    Один із найдорожчих футболістів планети інфікувався коронавірусом

    «Парі Сен-Жермен» офіційно зареєстрував три позитивних випадки захворювання на Covid-19 після тестів, які були проведені сьогодні ранком.

    Як передає прес-служба клубу, за підсумками тестування в команді було виявлено троє інфікованих. Всі вони продовжать проходити перевірки протягом найближчих декількох днів.

    Видання L'Équipe повідомляє, що заразився недугом лідер атак парижан бразилець Неймар. Іншими двома гравцями виявилися аргентинці Анхель Ді Марія та Леандро Паредес.  

    Всі троє футболістів повернулися з Ібіци (Іспанія), де в даний час активно поширюється вірус. Як і багато їх товаришів по команді, вони провели там частину відпустки після «Фіналу восьми» Ліги чемпіонів.

    Варто зазначити, наступна зустріч «ПСЖ» у французькій Лізі 1 призначена на 10 вересня проти «Лансу».

    Нагадаємо, що у попередньому розіграші Ліги чемпіонів «ПСЖ» у фіналі зазнав поразки від «Баварії» (0:1).

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    Джерело: lequipe

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен Леандро Паредес Анхель Ді Марія Неймар коронавірус
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