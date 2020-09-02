Коронавірус – не виправдання. Після поразки в Кубку України клуб першої ліги змінив тренера

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Відтепер Володимир Ковалюк - лише директор івано-франківського стадіону «Рух» Світлина - Іван Вербицький

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків не пробачив Володимирові Ковалюку поразки в Хмельницькому

Новим головним тренером першолігового футбольного клубу «Прикарпаття» з Івано-Франківська став 46-річний спеціаліст Руслан Мостовий.

Володимир Ковалюк, який очолював івано-франківців з дня відродження команди, тобто з 2015 року, був відправлений у відставку особисто мером Івано-Франківська Русланом Марцінківим (як відомо, команда фінансується з міської казни).

Колишньому наставникові не пробачили поразки в першому раунді Кубка України від друголігового хмельницького «Поділля». Точніше, та поразка стала останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння. В попередньому сезоні першої ліги «Прикарпаття» посіло 12-те місце, хоча на початку чемпіонату мова велася за боротьбу в шістці, а напередодні весняної частини сезону, яка переросла через пандемію коронавірусу в літню – в десятку. Поразку від «Поділля» і невиразні виступи у чемпіонаті Ковалюк на нещодавній прес-конференції пояснював великою кількістю хворих гравців і персоналу клубу на коронавірус. Через це «Прикарпаття» попрохало Професійну футбольну лігу перенести перші матчі в наступному сезоні.

Відтепер Ковалюк залишається директором івано-франківського стадіону «Рух». Так чи інакше, саме з ним на чолі команда вийшла в першу лігу і закріпилася в ній. Тренер був одним із авторів унікальної для українських теренів концепції – колектив формується виключно з вихованців прикарпатського футболу, за що отримав у народі назву «Команди рідного краю».

Руслан Мостовий теж зобов’язаний дотримуватися цієї концепції. Як гравець Руслан виступав за «Прикарпаття» в 1996-1998-му, а також 2008 роках, провів за неї 67 матчів і забив 3 м’ячі.

Мостовий народився у Львові і встиг пограти в заключному чемпіонаті СССР за «Карпати» з Кам’янки-Бузької. Також він виступав за жидачівський «Авангард», «Львів», чортківський «Кристал», тисминецький «Хутровик», хмельницьке «Поділля», рогатинський «Техно-Центр», а в 2001 році перейшов у Росію, де став легендою кабардино-балкарського клубу «Спартак» з Нальчика. Руслан провів за цю команду 196 матчів, був її капітаном і допоміг їй вийти в 2005 році в російську Прем’єр-лігу. В 2007 році Мостовий також виступав за російську «Том».

Руслан Мостовий свого часу став легендою кабардино-балкарського футболу і капітаном місцевого клубу

Повернувшись в Україну, Руслан, крім «Прикарпаття», повиступав за луцьку «Волинь», з якою став переможцем першої ліги-2009/2010, ужгородське «Закарпаття», бурштинський «Енергетик» і «Львів». Кар’єру завершив у 38-річному віці.

Тренерську кар’єру Мостовий почав з аматорських колективів Львівщини, а в сезоні-2016/2017 очолив винниківський «Рух», який сходу вивів з другої ліги у першу. І несподівано був відправлений власником клубу Козловським у відставку. Також Руслан працював з юнацькою командою моршинської «Скали», а впродовж останнього року очолював юніорську команду луцької «Волині» (U19).