«Шахед» залетів у повітряний простір Молдови: деталі

Дрон зайшов з Одещини, пролетів над країною та повернувся назад

Вранці 2 квітня в повітряному просторі Молдови зафіксували безпілотник типу «шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Молдови.

За даними оборонного відомства, безпілотник помітили близько 08:18. Він увійшов у повітряний простір країни з території Одеської області України та прямував у напрямку селища Тудора Штефан-Водського району.

Зазначається, що дрон рухався зі швидкістю близько 167 км/год. Після цього він покинув повітряний простір Молдови та повернувся у напрямку селища Крутоярівка в Одеській області. Інших подробиць щодо інциденту в Міноборони Молдови не надали.

Нагадаємо, що Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. Влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.

До слова, Кишинів запровадив надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів по всій країні через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні.

У владі не виключають, що через навантаження на енергосистему можуть бути застосовані віялові відключення. Представники уряду наголошують, що ситуація в регіоні суттєво загострилася через війну Росії проти України.

Раніше влада країни дозволила мережі заправок «Лукойл» тимчасово відновити роботу через загрозу дефіциту пального в країні. Рішення ухвалили після того, як значна частина автозаправних станцій, що працюють під брендом Lukoil-Moldova, припинила діяльність. У зв’язку з цим влада вирішила тимчасово пом’якшити обмеження для компанії, щоб уникнути перебоїв із постачанням пального.