Шпигування за громадянами ЄС, США та України через роутери: викрито російські спецслужби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Російські спецслужбісти «полювали» на роутери, які не відповідали сучасним протоколам безпеки
Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів

Служба безпеки спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Республіки Польща та правоохоронними органами ЄС провела скоординовану кібероперацію з нейтралізації розвідувальної діяльності ворога на території України та держав-партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За результатами міжнародної кібероперації викрито численні факти «зламу» російською воєнною розвідкою (ГРУ) офісних, домашніх Wi-Fi роутерів українців та іноземних громадян (так зване SOHO-обладнання).

За матеріалами розслідування, російські спецслужбісти «полювали» на роутери, які не відповідали сучасним протоколам безпеки. Після «проникнення» до вразливих інтернет-пристроїв росіяни перенаправляли їх трафік через заздалегідь розгорнуту мережу DNS-серверів (перетворюють назви ресурсів Інтернету в їх ІР-адреси, які однозначно ідентифікують сервер призначення).

У такий спосіб вони ставали «посередниками» в онлайн-просторі, щоб збирати паролі, токени автентифікації та іншу чутливу інформацію, включно з електронними листами, які за нормальних умов захищені криптографічними протоколами SSL (secure sockets layer) та TLS (transport layer security).

«Отримані відомості ворог планував використати для здійснення кібератак, інформ-диверсій та збору розвідувальної інформації. У зоні особливої уваги російської спецслужби була інформація, якою обмінюються співробітники та військовослужбовці держаних органів, підрозділів Сил оборони України, підприємств оборонно-промислового комплексу», – йдеться у повідомленні.

За результатами проведеної спільної кібероперації вдалося заблокувати понад 100 серверів та вивести з-під контролю ворога сотні маршрутизаторів лише в Україні. Це суттєво послабило розвідувальні спроможності військової розвідки РІ, запобігло знищенню обладнання на програмному рівні.

Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів.

«СБУ рекомендує всім власникам роутерів актуалізувати для себе модель та поточну версію програмного забезпечення пристрою, наявність актуальних оновлень безпеки до неї, їх невідкладно імплементувати. У разі відсутності підтримки з боку виробника наполегливо пропонуємо замінити роутер на сучаснішу модель, у тому числі від іншої компанії. Після оновлення необхідно обов'язково змінити пароль доступу до пристрою, вимкнути можливість доступу до його панелі керування з мережі «Інтернет», перевірити налаштування та видалити підозріле», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, аналітики Департаменту стратегічної комунікації литовської армії заявили про активізацію інформаційних операцій Росії та її союзників проти Литви і партнерів.

