Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України

Ушаков розповів, що поки пропозиції США не реалізуються

Ушаков каже, що США мають можливість впливати на українську сторону

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков стверджує, що США зробили Москві низку «цікавих» пропозицій щодо закінчення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

«США висловили низку досить цікавих, я б сказав, корисних міркувань і пропозицій», – заявив помічник Путіна з питань зовнішньої політики.

Водночас він додав, що поки ці пропозиції не реалізуються. Крім цього, Ушаков каже, що США під силу «натиснути» на Київ.

«Американці цілком могли б, так би мовити, реально ось натиснути і вплинути на Київ», – сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкрив деталі дипломатичних складнощів в організації прямих тристоронніх зустрічей. За словами глави держави, відсутність тристоронніх перемовин склалася через неможливість сторін узгодити місце проведення переговорів. Головними перешкодами стали обмеження на виїзд американської переговорної групи через загострення ситуації на Близькому Сході та категорична відмова російської сторони зустрічатися на території США.

Також Володимир Зеленський прокоментував мирні переговори з американською та російською сторонами для закінчення війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що точної дати нового раунду тристоронніх перемовин ще не визначено.