Історик пояснив, чи почалася вже Третя світова та назвав країну, яка відкрила скриньку Пандори

Передумови до глобальної дестабілізації були закладені діями Росії
Наразі немає підстав стверджувати, що почалася Третя світова війна, однак остаточні оцінки цих подій дадуть лише дослідники майбутнього. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів історик та співавтор YouTube-каналу «Історія без міфів» Владлен Мараєв.

За словами Мараєва, сучасні уявлення про світову війну сформовані досвідом Першої та Другої світових воєн, коли у бойові дії були залучені провідні держави світу, багатомільйонні армії та масштабні сухопутні операції. Наразі таких ознак немає.

Водночас історик не виключає, що згодом нинішній період можуть трактувати як новий формат глобального протистояння – подібно до Холодної війни, яка тривала десятиліттями і включала численні локальні конфлікти.

«Можливо, колись у майбутньому історики визначать, що Третя світова – це те, у чому ми живемо», – зазначив Мараєв, наголосивши, що в моменті такі процеси об’єктивно оцінити складно.

Водночас він вказав, що передумови до глобальної дестабілізації були закладені діями Росії. Зокрема, за його словами, скриньку Пандори в Європі відкрила Російська Федерація під час вторгнення до Грузії у 2008 році.

Наступним кроком історик назвав анексію Крим у 2014 році. Він підкреслив, що це стало прямим порушенням принципів, встановлених після Другої світової війни.

На думку Мараєва, подальша ескалація конфліктів у світі – зокрема на Близькому Сході – є взаємопов’язаною і значною мірою зумовлена руйнуванням міжнародного права.

«Коли одному це дозволено, інші починають думати: чому б не зробити так само», – пояснив історик логіку дій різних держав на тлі глобальної нестабільності.

Раніше Єврокомісія оцінила ризик початку Третьої світової війни. Президентка Урсула фон дер Ляєн пояснила, попри усі заяви алармістів, які стверджують, що світ нібито рухається до Третьої світової війни, насправді це далеко не так. Хоча нинішній час, безумовно, дуже небезпечний. 

Також президент США Дональд Трамп заявив, що під час його терміну не буде третьої світової війни. 

«Думаю, все йшло до Третьої світової війни, але тепер цього більше не буде. Це приємний момент – вам більше не доведеться турбуватися про це», – сказав він.

Російсько-українська війна – це локальний конфлікт, який має глобальне значення. І якщо ця війна вийде за межі України-Росії, тоді можна буде говорити про початок Третьої світової. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» виразив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак. 

Дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький вважає, що світ перебуває на межі початку Третьої великої війни. 

