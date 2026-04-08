Доходи РФ від нафти зросли до максимуму за час великої війни – Bloomberg

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Доходи РФ від нафти зросли до максимуму за час великої війни – Bloomberg
Військовий бюджет Кремля не може повною мірою скористатися підвищеними цінами через тривалий вплив ударів українських дронів
Війна на Близькому Сході спричинила різке зростання світових цін на нафту

Росія наростила доходи від експорту нафти до максимального рівня з червня 2022 року. Зростання забезпечили підвищення світових цін і збільшення обсягів постачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Війна на Близькому Сході спричинила різке зростання світових цін на нафту та підвищила попит на російську сировину. Причиною стало фактичне блокування Іраном Ормузької протоки, через яку щодня транспортувалося понад 12 млн барелів нафти з Перської затоки.

«Проте власний військовий бюджет Кремля не може повною мірою скористатися підвищеними цінами через тривалий вплив ударів українських дронів по експортних портах на узбережжях Балтійського та Чорного морів. А двотижневе перемир’я в іранському конфлікті, оголошене у вівторок ввечері, спричинило падіння цін на нафту. Це може скоротити доходи Москви, якщо перемир’я триватиме і нафта знову зможе надходити через Ормуз», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії.

До слова, Іран може відкрити Ормузьку протоку для проходу кораблів в обмеженому та контрольованому режимі 9 або 10 квітня напередодні зустрічі представників США та Ірану в Пакистані.

Як повідомлялося, Іран і Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку. Такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США через посередників.

Читайте також

Трамп мислить транзакційно і короткостроково – це імпульсивне рішення без прорахунку наслідків
Як Іран переграв Трампа
Вчора, 10:41
Поки в Росії готуються до повного блокування «Телеграму» як «пособника «київського режиму», в Україні досі нема стратегії, що з ним робити
«Телеграм»: бути чи не бути? Чому влада боїться видалити «додаток ФСБ» Інформбезпека
18 березня, 10:45
Беляєва було ліквідовано на торецькому напрямку
Був командиром роти спецпризначенців. ЗСУ ліквідували майстра спорту Росії з акробатики
14 березня, 12:47
У закордонному відомстві заявляють, що нічого не знають про європейську місію
Чи буде місія Євросоюзу на нафтогоні «Дружба»? МЗС дало відповідь
18 березня, 17:08
Глава держави пояснив, навіщо Кремль блокує Telegram у РФ
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
20 березня, 16:10
Ціни на нафту відреагували на заяви Трампа
Ціни на нафту відреагували на заяви Трампа
23 березня, 16:24

Доходи РФ від нафти зросли до максимуму за час великої війни – Bloomberg
Доходи РФ від нафти зросли до максимуму за час великої війни – Bloomberg
Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку – AP
Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку – AP
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу – Reuters
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу – Reuters
Ціни на нафту різко пішли вниз
Ціни на нафту різко пішли вниз
Казахстан усунув Росію від будівництва електростанцій
Казахстан усунув Росію від будівництва електростанцій
Глава МВФ попередила про глобальні економічні наслідки війни в Ірані
Глава МВФ попередила про глобальні економічні наслідки війни в Ірані

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
