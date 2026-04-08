Доходи РФ від нафти зросли до максимуму за час великої війни – Bloomberg

Військовий бюджет Кремля не може повною мірою скористатися підвищеними цінами через тривалий вплив ударів українських дронів

Війна на Близькому Сході спричинила різке зростання світових цін на нафту

Росія наростила доходи від експорту нафти до максимального рівня з червня 2022 року. Зростання забезпечили підвищення світових цін і збільшення обсягів постачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Війна на Близькому Сході спричинила різке зростання світових цін на нафту та підвищила попит на російську сировину. Причиною стало фактичне блокування Іраном Ормузької протоки, через яку щодня транспортувалося понад 12 млн барелів нафти з Перської затоки.

«Проте власний військовий бюджет Кремля не може повною мірою скористатися підвищеними цінами через тривалий вплив ударів українських дронів по експортних портах на узбережжях Балтійського та Чорного морів. А двотижневе перемир’я в іранському конфлікті, оголошене у вівторок ввечері, спричинило падіння цін на нафту. Це може скоротити доходи Москви, якщо перемир’я триватиме і нафта знову зможе надходити через Ормуз», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії.

До слова, Іран може відкрити Ормузьку протоку для проходу кораблів в обмеженому та контрольованому режимі 9 або 10 квітня напередодні зустрічі представників США та Ірану в Пакистані.

Як повідомлялося, Іран і Оман зможуть стягувати плату за прохід кораблів через Ормузьку протоку. Такий дозвіл передбачено в рамках двотижневого перемир'я, яке було досягнуто зі США через посередників.