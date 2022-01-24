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    Бій Усик – Ф’юрі все ближче. Джошуа готовий відступити за S20 млн

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    Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик можуть зустрітися в Саудівській Аравії - Бій Усик – Ф’юрі все ближче. Джошуа готовий відступити за S20 млн
    Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик можуть зустрітися в Саудівській Аравії
    фото з відкритих джерел

    Доля об’єднавчого поєдинку між українським і британським боксерами вирішиться 26 січня

    Наступним суперником Олександра Усика в надважкій ваговій категорії стане, ймовірно, не Ентоні Джошуа, у якого український боксер відібрав пояси, а чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі. Про це розповів промоутер британця Френк Уоррен.

    За його словами, Ентоні Джошуа розмірковує над тим, щоб взяти відступні у розмірі $20 млн і дозволити Олександру і Тайсону провести бій. Крім того, Джошуа хоче, щоб він став першим претендентом на поєдинок з переможцем пари Усик – Ф’юрі.

    «Це сага, але якщо ми зможемо зберегти стосунки між нами, то так чи інакше зможемо щось вирішити. Усі в боксі хочуть побачити безперечний бій між Тайсоном та Усіком», – наводить слова Уоррена The Telegraph.

    Поєдинок, якщо сторони домовляться, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

    Раніше Усик анонсував поєдинок з Ф’юрі.

    Тим часом Усик розповів, з якими проблемами відвідує окупований Росією Крим.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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    Бій Усик – Ф’юрі все ближче. Джошуа готовий відступити за S20 млн