Бій Усик – Ф’юрі все ближче. Джошуа готовий відступити за S20 млн

Доля об’єднавчого поєдинку між українським і британським боксерами вирішиться 26 січня

Наступним суперником Олександра Усика в надважкій ваговій категорії стане, ймовірно, не Ентоні Джошуа, у якого український боксер відібрав пояси, а чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі. Про це розповів промоутер британця Френк Уоррен.

За його словами, Ентоні Джошуа розмірковує над тим, щоб взяти відступні у розмірі $20 млн і дозволити Олександру і Тайсону провести бій. Крім того, Джошуа хоче, щоб він став першим претендентом на поєдинок з переможцем пари Усик – Ф’юрі.

«Це сага, але якщо ми зможемо зберегти стосунки між нами, то так чи інакше зможемо щось вирішити. Усі в боксі хочуть побачити безперечний бій між Тайсоном та Усіком», – наводить слова Уоррена The Telegraph.

Поєдинок, якщо сторони домовляться, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Раніше Усик анонсував поєдинок з Ф’юрі.

Тим часом Усик розповів, з якими проблемами відвідує окупований Росією Крим.