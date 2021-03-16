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    Форвард «Мілана» Ібрагімович повернувся в збірну Швеції

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    Златан Ібрагімович викликаний у збірну - Форвард «Мілана» Ібрагімович повернувся в збірну Швеції
    Златан Ібрагімович викликаний у збірну
    фото з відкритих джерел

    Легендарний футболіст не виступав за національну команду 5 років

    Нападаючий «Мілана» Златан Ібрагімович отримав виклик в збірну Швеції. 39-річний форвард потрапив у попередній склад національної команди на матчі відбору до чемпіонату світу 2022 року і на товариську гру з Естонією.

    Як повідомляє Sky Sport Italia, «Мілан» поки не підтвердив, що футболіста виклиають до збірної. Також багато залежить від того, як швидко Златан зможе відновитися від пошкодження, отриманого ним 28 лютого в грі Серії А проти «Роми» (2:1).

    У листопаді ЗМІ повідомляли, що головний тренер шведської збірної Ян Андерссон розглядає повернення Ібрагімовича, а в січні, за неофіційними даними, відбулася їхня особиста бесіда.

    Ібрагімович виступав за збірну Швеції з 2001 по 2016 рік. У 116 матчах він забив 62 голи і є найкращим бомбардиром команди.

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      Теги: ФК «Мілан» Златан Ібраґімовіч
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