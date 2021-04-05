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    Мораєс побив досягнення Ярмоленка і націлився на рекорд Реброва

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    Жуніор Мораєс має шанс стати найкращим бомбардиром в історії українських чемпіонатів - Мораєс побив досягнення Ярмоленка і націлився на рекорд Реброва
    Жуніор Мораєс має шанс стати найкращим бомбардиром в історії українських чемпіонатів
    Фото ФК Шахтар

    Нападник «Шахтаря» двічі забив «Ворсклі» і перетнув межу в 100 голів у чемпіонатах України

    Жуніор Мораєс став п’ятим футболістом в історії чемпіонатів України, кому вдалося забити 100 м’ячів. Це досягнення припало на гру 20 туру Прем’єр-ліги проти «Ворскли». Нападник відзначився двічі, а його «Шахтар» переміг – 3:0.

    Примітно, що в день гри 4 квітня Жуніор святкував день народження. Перетнувши планку у 100 голів, Мораєс обійшов у рейтингу найкращих бомбардирів Андрія Ярмоленка. Динамівець перед від’їдом до дортмундської «Боруссії» зупинився на позначці у 99 голів.

    З діючих футболістів вище форварда збірної України лише Євген Селезньов. Проте він зараз не грає, і не факт, що знайде її у вищій лізі наступного сезону.

    Відзначимо, що у Мораеса найкращий показник середньої результативності.

    Топ-10 бомбардирів вищої ліги України

    1. Сергій Ребров – 123 голи в 261 матчі (в середньому – 0.47 за гру)

    2. Максим Шацьких – 123 голи в 341 матчі (0.36)

    3. Євген Селезньовв – 116 голів у 240 матчах (0.49)

    4. Андрій Воробей – 105 голів у 315 матчах (0.33)

    5. Жуніор Мораєс – 100 голів у 186 матчах (0.55)

    6. Андрій Ярмоленко – 99 голів у 228 матчах (0.43)

    7. Олександр Гайдаш – 95 голів у 258 матчах (0.37)

    8. Олександр Гладкий – 94 голи в 316 матчах (0.30)

    9. Марко Девич – 90 голів у 219 матчах (0.41)

    10. Сергій Мізін – 90 голів у 342 матчах (0.26)

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко Жуніор Мораєш Сергій Ребров
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