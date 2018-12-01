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    ЗМІ: «Динамо» стежить за українським талантом «Дніпра-1»

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    Олександр Назаренко - ЗМІ: «Динамо» стежить за українським талантом «Дніпра-1»
    Олександр Назаренко
    Фото взяте з сайту goldtalant.com.ua

    Кияни продовжують полювати на молоді українські таланти

    Півзахисник «Дніпра-1» Олександр Назаренко зацікавив київське «Динамо»

    За інформацією преси, 18-річний хавбек дніпрян потрапив у сферу інтересів киян, однак про трансфер поки рано говорити.

    Цього сезону Назаренко забив сім голів і віддав чотири результативні передачі.

    Авторитетне видання Transfermarkt оцінює вартість молодого гравця у 75 тисяч євро.

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    Джерело: football-ukraine.com

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