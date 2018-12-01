ЗМІ: «Динамо» стежить за українським талантом «Дніпра-1»
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Розсилка
Олександр Назаренко
Фото взяте з сайту goldtalant.com.ua
Кияни продовжують полювати на молоді українські таланти
Півзахисник «Дніпра-1» Олександр Назаренко зацікавив київське «Динамо».
За інформацією преси, 18-річний хавбек дніпрян потрапив у сферу інтересів киян, однак про трансфер поки рано говорити.
Цього сезону Назаренко забив сім голів і віддав чотири результативні передачі.
Авторитетне видання Transfermarkt оцінює вартість молодого гравця у 75 тисяч євро.
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Джерело: football-ukraine.com