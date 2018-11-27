ЗМІ: Фернандо Алонсо близький до повернення до «24 годин Дайтони»



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Фернандо Алонсо Фото United Autosports

Іспанець уже виступав у Дайтоні на початку цього рок

Фернандо Алонсо близький до завершення угоди з командою Wayne Taylor Racing Cadillac на участь у гонці IMSA «24 години Дайтони».

Іспанець, який провів останню гонку Ф1 минулого вікенду в Абу-Дабі, нещодавно натякнув, що розглядає можливість участі у другому етапі чемпіонату IMSA Weather Tech SportsCar Championship.

Він дебютував у перегонах на витривалість у Дайтоні на початку цього року, коли на Ligier JS P217 команди United Autosports разом з Ландо Норрісом і Філом Хенсоном внаслідок численних технічних проблем посів 38-ме місце.

Це була прелюдія до участі у повному сезоні чемпіонату світу з перегонів на витривалість WEC разом з командою Toyota LMP1, де Алонсо змагався паралельно з перегонами у Формулі-1 разом із McLaren.

Фернандо наблизився до здобуття неофіційної «потрійної корони», вигравши «24 години Ле-Мана» у червні.

Після того, як серія IMSA розділила клас Prototype на окремі категорії DPi і LMP2 у сезоні-2019, Алонсо, швидше за все, буде брати участь у гонці за команду DPi, яка має бути претендентом на загальну перемогу у Дайтоні.

Вважається, що він близький до завершення угоди з Wayne Taylor Racing, за яку минулого року виступив один з провідних пілотів IndyCar Раян Гантер-Рей зі штатними гонщиками команди Джорданом Тейлором і Ренгером ван дер Занде.

Очікується, що цього року склад екіпажу зросте до чотирьох членів – до Алонсо, Тейлора та ван дер Занде приєднається ще один пілот Toyota LMP1 Камуї Кобаясі.

Джерело: ua.Motorsport.com