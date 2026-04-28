ЗМІ назвали головного претендента на посаду тренера «Реала»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
63-річний Моурінью вже очолював «Реал» з 2010 по 2013 рік
Головний тренер «Бенфіки» Жозе Моурінью може повернутися в «Реал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

За інформацією джерела, Моурінью є головним кандидатом на пост у мадридському клубі, а президент «Реала» Флорентіно Перес уже розпочав переговорний процес. У контракті португальця з «Бенфікою» прописана компенсація у розмірі 3 млн євро.

63-річний Моурінью вже очолював «Реал» з 2010 по 2013 рік. Він вигравав з клубом чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

Наразі мадридську команду тренує Альваро Арбелоа, призначений у січні цього року після відставки Хабі Алонсо.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
«Ліверпуль» знайшов заміну провідному футболісту – ЗМІ
«Ліверпуль» знайшов заміну провідному футболісту – ЗМІ
Україна здобула першу перемогу на командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу
«Шахтар» у матчі з «Крістал Пелас» оновить клубний рекорд у єврокубках
«Манчестер Юнайтед» домовився про новий контракт власної зірочки – інсайдер
Не все так однозначно. Бадмінтоністи скептично ставляться до нової реформи гри

