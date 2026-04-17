«Динамо» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ

Андрій Ярмоленко (в центрі) мчить до рекорду всіх часів

Програма ігрового дня розпочинається з цікавого протистояння в столиці

Сьогодні, 17 квітня, київське Динамо прийме луганську Зорю у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Зоря»

Лідером симпатій на 13:35 17 квітня став столичний гранд, упевнені фахівці GGBET. На перемогу команду Ігоря Костюка виставлено коефіцієнт 1,37. Тим часом на потенційну звитягу луганців запропоновано кеф 8,78. На підсумкову нічию закладено бал 5,31. Можливість впевненої перемоги «біло-синіх» (2:0) оцінено кефом 6,53. Натомість на тотал менше 1,5 виставлено коефіцієнт 4,46.

Передматчевий стан команд

Після міжнародної паузи «Динамо» потрапило в смугу невдач. Столичний гранд програв двічі поспіль. Спершу підопічні Костюка скандально поступилися львівським «Карпатам» (0:1), а потім зазнали поразки від конкурента в боротьбі за єврокубки – «Металіста 1925» з Харкова (0:1). Далі відступати «біло-сині» права не мають. Ще одна невдача неабияк ускладнить турнірне становище «Динамо».

Натомість «Зоря» в двох турах після матчів збірних набрала чотири очки. Спершу луганці розписали феєричну нічию з київською «Оболонню» (3:3). Голами в складі колективу Віктора Скрипника відзначилися оборонці Вантух і Пердута, а також форвард Будківський. Натомість «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського Зоря мінімально перемогла завдяки м'ячу оборонця Джордана. Наразі луганці комфортно почуваються у середині турнірної таблиці УПЛ.

Історія очних зустрічей

У першому суперники колі розійшлися бойовою нічиєю (1:1). Кияни відкрили рахунок у середині другого тайму зусиллями хавбека Буяльського. Та під завісу поєдинку форвард «Зорі» Будківський вирвав для команди Скрипника мирову. Не виграло «Динамо» й попередній домашній матч у протистоянні. Навесні торік суперники розписали результативнішу нічию (2:2) – на голи форвардів Ваната й Пономаренка «Зоря» відповіла забитими м'ячами того ж Будківського та центрбека Джордана.

Загалом у період Незалежності команди зіграли 62 очні матчі. Перевага на боці столичного гранда – 40 перемог. Та було й чимало нічиїх (15), а от луганці з 1992 року сім разів перемогли «Динамо». Найкращим бомбардиром серед чинних футболістів обох колективів залишається Буяльський. Півзахисник вісім разів забив «Зорі». Тим часом в активі вінгера киян Андрія Ярмоленка шість голів.

Де дивитися матч «Динамо» – «Зоря»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Паралельно транслюватиме дербі наживо телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 15:30 за київським часом.