«Динамо» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ

Антон Федорців
Антон Федорців
Андрій Ярмоленко (в центрі) мчить до рекорду всіх часів
фото: ФК «Динамо»

Програма ігрового дня розпочинається з цікавого протистояння в столиці

Сьогодні, 17 квітня, київське Динамо прийме луганську Зорю у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Зоря»

Лідером симпатій на 13:35 17 квітня став столичний гранд, упевнені фахівці GGBET. На перемогу команду Ігоря Костюка виставлено коефіцієнт 1,37. Тим часом на потенційну звитягу луганців запропоновано кеф 8,78. На підсумкову нічию закладено бал 5,31. Можливість впевненої перемоги «біло-синіх» (2:0) оцінено кефом 6,53. Натомість на тотал менше 1,5 виставлено коефіцієнт 4,46.

Передматчевий стан команд

Після міжнародної паузи «Динамо» потрапило в смугу невдач. Столичний гранд програв двічі поспіль. Спершу підопічні Костюка скандально поступилися львівським «Карпатам» (0:1), а потім зазнали поразки від конкурента в боротьбі за єврокубки – «Металіста 1925» з Харкова (0:1). Далі відступати «біло-сині» права не мають. Ще одна невдача неабияк ускладнить турнірне становище «Динамо».

Натомість «Зоря» в двох турах після матчів збірних набрала чотири очки. Спершу луганці розписали феєричну нічию з київською «Оболонню» (3:3). Голами в складі колективу Віктора Скрипника відзначилися оборонці Вантух і Пердута, а також форвард Будківський. Натомість «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського Зоря мінімально перемогла завдяки м'ячу оборонця Джордана. Наразі луганці комфортно почуваються у середині турнірної таблиці УПЛ.

Історія очних зустрічей

У першому суперники колі розійшлися бойовою нічиєю (1:1). Кияни відкрили рахунок у середині другого тайму зусиллями хавбека Буяльського. Та під завісу поєдинку форвард «Зорі» Будківський вирвав для команди Скрипника мирову. Не виграло «Динамо» й попередній домашній матч у протистоянні. Навесні торік суперники розписали результативнішу нічию (2:2) – на голи форвардів Ваната й Пономаренка «Зоря» відповіла забитими м'ячами того ж Будківського та центрбека Джордана.

Загалом у період Незалежності команди зіграли 62 очні матчі. Перевага на боці столичного гранда – 40 перемог. Та було й чимало нічиїх (15), а от луганці з 1992 року сім разів перемогли «Динамо». Найкращим бомбардиром серед чинних футболістів обох колективів залишається Буяльський. Півзахисник вісім разів забив «Зорі». Тим часом в активі вінгера киян Андрія Ярмоленка шість голів.

Де дивитися матч «Динамо» – «Зоря»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Паралельно транслюватиме дербі наживо телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 15:30 за київським часом.

Читайте також:

Читайте також

Гравці «Металіста 1925» святкують перемогу над «Динамо»
«Динамо» з суперечливим голом поступилось «Металісту 1925» в матчі Прем'єр-ліги
11 квiтня, 17:48
Лідери чемпіонату України оформили чотири голи на двох
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
13 квiтня, 15:38
Професіональна футбольна ліга складатиметься з трьох дивізіонів
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
14 квiтня, 10:55
У чемпіонаті України з'явиться новий Бруніньйо
«Шахтар» домовився про трансфер чергового таланта з Бразилії – інсайдер
14 квiтня, 11:57
Вітчизняні клуби та асоціація вирішили співпрацювати
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Сергій Ребров на порозі відставки з містка «синьо-жовтих»
Ребров отримав шалену пропозицію з Близького Сходу – блогер
14 квiтня, 17:57
Младен Бартуловіч отримав визнання оглядачів УПЛ
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
«Синьо-жовті» дивитимуться Чемпіонат світу 2026 по ТБ
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Петер Ітодо (ліворуч) приймає вітання одноклубників
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30

Підручний пояснив, чому розійшовся з тренером Санітрою після 10 років співпраці
Підручний пояснив, чому розійшовся з тренером Санітрою після 10 років співпраці
Трамп особисто запросив Іран взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу в США
Трамп особисто запросив Іран взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу в США
«Чекаю на дуже технічну команду». Тренер «Крістал Пелас» вперше висловився про «Шахтар»
«Чекаю на дуже технічну команду». Тренер «Крістал Пелас» вперше висловився про «Шахтар»
«Динамо» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ
«Динамо» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ
Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду
Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду
У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора
У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
