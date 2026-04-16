Чемпіон світу поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ

Королівський клуб вилетів із Ліги чемпіонів та змінить керманича команди

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні став претендентом на місце біля керма мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Mundo.

Керівництво «вершкових» влітку попрощається з Альваро Арбелоа. Іспанець очолив мадридців у січні замість співвітчизника Хабі Алонсо. Проте, втриматися на посаді молодому фахівцю дозволив би лише тріумф у Лізі чемпіонів.

Менеджмент «Реала» прагне зробити ставку на тренера, який буде справжнім авторитетом для роздягальні. До списку потенційних кандидатур входять німець Юрген Клопп, аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно, головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам і навіть колишній керманич «вершкових» Жозе Моурінью.

Тим часом контракт Скалоні з Асоціацією футболу Аргентини розрахований до кінця 2026 року. Щоправда, сторони можуть розглянути завершення співпраці після Кубка світу в США, Канаді та Мексики. Там «альбіселесте» захищатимуть титул чемпіонів планети.

Чим відомий Ліонель Скалоні

Уродженець провінції Санта-Фе, вихованець «Ньюеллс Олд Бойз» із Росаріо. Також виступав на батьківщині за «Естудіантес» із Ла-Плати, а в Європі пограв у чемпіонатах Іспанії («Депортіво», «Расінг», «Мальорка»), Англії («Вест Гем») та Італії («Лаціо», «Аталанта»).

Тренерську кар'єру розпочав із ролі асистента співвітчизника Хорхе Сампаолі. Працював із ним в іспанській «Севільї» та збірній Аргентини. У 2018 році спершу самостійно очолив молодіжну, а потім і національну команду.

На чолі «альбіселесте» Скалоні двічі виграв Копа Амеріка та тріумфував на ЧС-2022. Найкращий тренер року за версією ФІФА у 2022-му.

«Реал» у сезоні 2025/26

У п'ятницю «вершкові» розписали нічию з «Жироною» (1:1) у рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, «Барселона» збільшила перевагу над мадридцями нагорі турнірної таблиці. Каталонці набрали 79 очок, а в активі «Реала» на дев'ять пунктів менше за сім турів до кінця сезону.

Похід за Кубком Іспанії «вершкові» завершили в 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, капітан «Реала» Дані Карвахаль незадоволений браком ігрового часу в сезоні. Іспанець важко сприймає втрату важливості в роздягальні. Оборонець переконаний, що здатен приносити користь «вершковим» навіть у 34 роки.

Нагадаємо, хавбек «Реала» Тіаго Пітарч побив рекорд легендарного Рауля. Він став наймолодшим гравцем мадридців у чвертьфіналах Ліги чемпіонів за всі часи. У день поєдинку вихованцю було 18 років 247 днів.