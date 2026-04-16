Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіон світу поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ліонель Скалоні матиме нагоду повернутися в Іспанію
фото: EFE

Королівський клуб вилетів із Ліги чемпіонів та змінить керманича команди

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні став претендентом на місце біля керма мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Mundo.

Керівництво «вершкових» влітку попрощається з Альваро Арбелоа. Іспанець очолив мадридців у січні замість співвітчизника Хабі Алонсо. Проте, втриматися на посаді молодому фахівцю дозволив би лише тріумф у Лізі чемпіонів.

Менеджмент «Реала» прагне зробити ставку на тренера, який буде справжнім авторитетом для роздягальні. До списку потенційних кандидатур входять німець Юрген Клопп, аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно, головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам і навіть колишній керманич «вершкових» Жозе Моурінью.

Тим часом контракт Скалоні з Асоціацією футболу Аргентини розрахований до кінця 2026 року. Щоправда, сторони можуть розглянути завершення співпраці після Кубка світу в США, Канаді та Мексики. Там «альбіселесте» захищатимуть титул чемпіонів планети.

Чим відомий Ліонель Скалоні

Уродженець провінції Санта-Фе, вихованець «Ньюеллс Олд Бойз» із Росаріо. Також виступав на батьківщині за «Естудіантес» із Ла-Плати, а в Європі пограв у чемпіонатах Іспанії («Депортіво», «Расінг», «Мальорка»), Англії («Вест Гем») та Італії («Лаціо», «Аталанта»).

Тренерську кар'єру розпочав із ролі асистента співвітчизника Хорхе Сампаолі. Працював із ним в іспанській «Севільї» та збірній Аргентини. У 2018 році спершу самостійно очолив молодіжну, а потім і національну команду.

На чолі «альбіселесте» Скалоні двічі виграв Копа Амеріка та тріумфував на ЧС-2022. Найкращий тренер року за версією ФІФА у 2022-му.

«Реал» у сезоні 2025/26

У п'ятницю «вершкові» розписали нічию з «Жироною» (1:1) у рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, «Барселона» збільшила перевагу над мадридцями нагорі турнірної таблиці. Каталонці набрали 79 очок, а в активі «Реала» на дев'ять пунктів менше за сім турів до кінця сезону.

Похід за Кубком Іспанії «вершкові» завершили в 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, капітан «Реала» Дані Карвахаль незадоволений браком ігрового часу в сезоні. Іспанець важко сприймає втрату важливості в роздягальні. Оборонець переконаний, що здатен приносити користь «вершковим» навіть у 34 роки.

Нагадаємо, хавбек «Реала» Тіаго Пітарч побив рекорд легендарного Рауля. Він став наймолодшим гравцем мадридців у чвертьфіналах Ліги чемпіонів за всі часи. У день поєдинку вихованцю було 18 років 247 днів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
19-річна Подрез вийшла до чвертьфіналу дебютного турніру WTA
Чемпіон світу поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
Голкіпер молодіжної збірної України підписав новий контракт у Бразилії
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 отримала суперниць на Чемпіонаті світу-2026
На «Ролан Гаррос» відбудеться церемонія вшанування чоловіка Світоліної
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua