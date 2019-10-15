Знані львівські спортсмени отримали землю під будівництво. Тепер вони не поїдуть в РФ?



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Сестри Марія і Анна Музичук не втрачають нагод заробити Захід.нет

Обдарованими виявилися двоє боксерів і двоє шахістів

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський передав у власність чотири земельні ділянки на околиці Львова, біля Вулецького лісу на Сихові. Землю отримали шахістки Марія та Анна Музичук, боксер Андрій Котельник та тренер з боксу Дмитро Сосновський. Відповідні розпорядження голови ЛОДА від 11 жовтня 2019 року оприлюднені на офіційному сайті облдержадміністрації.

Як зазначається у розпорядженнях, землю Мальський надав, розглянувши клопотання згаданих спортсменів. Цільове призначення землі «для індивідуального дачного будівництва».

Своїми розпорядженнями голова ЛОДА затвердив Марії та Анні Музичук, Андрієві Котельнику та Дмитрові Сосновському проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площею по 0,1 га, що розташовані за межами населеного пункту на території Львівської міської ради, для індивідуального дачного будівництва. Земля передана у приватну власність.

Відповідно до публічної кадастрової карти України, згадані чотири земельні ділянки розташовані поруч із вулицею Вулецькою у Сихівському мікрорайоні Львова та поблизу лісу.

Як повідомлялося, навесні 2008 року чемпіона світу з боксу за версією WBA Андрія Котельника на засіданні сесії Львівської обласної ради нагородили почесною грамотою. Обласна рада та Львівська міська рада виділили по 250 тис. грн для Андрія Котельника для покращення житлових умов.

Ранішеозпорядженням міського голови Львова Андрія Садового у лютому 2016 року Марія Музичук отримала одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету у сумі майже 500 тис. грн.

Нагадаємо, що сестри Музичук регулярно їздять на змагання в РФ. Анна Музичук сказала, що іншого виходу в неї немає.

Джерело: zaxid.net