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    Українець відсудив у білоруського клубу мільйон доларів

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    ФІФА стала на бік Євгена Хачеріді в суперечці з брестським&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - Українець відсудив у білоруського клубу мільйон доларів
    ФІФА стала на бік Євгена Хачеріді в суперечці з брестським «Динамо»
    Фото з відкритих джерел

    Брестське «Динамо» не виплатило Євгену Хачеріді компенсацію за дострокове розірвання контракту

    Колишній захисник київського «Динамо» і збірної України Євген Хачеріді відсудив один мільйон доларів у «Динамо» з Бреста. Так вирішила Палата з вирішення суперечок ФІФА, яка задовольнила позов футболіста до клубу. Як повідомляє «Хартія», мова йдеться про один мільйон доларів.

    Хачеріді став футболістом брестського «Динамо» в січні 2020 року. Його трансфер обійшовся клубу в $1,75 млн і був рекордним для чемпіонату Білорусі. За сезон українець провів за команду половину матчів і через несвоєчасне отримання зарплатні розірвав угоду.

    У цей час клуб змінив власника, його новим господарем стала міська влада. Вона відмовилася платити по боргам колишніх керівників і Хачеріді подав позов. В результаті Палата з вирішення суперечок ФІФА стала на бік українця, зобов'язавши компенсувати збитки нових власників команди. У білоруського клубу залишається можливість подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євген Хачеріді
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    Українець відсудив у білоруського клубу мільйон доларів