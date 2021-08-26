Українець відсудив у білоруського клубу мільйон доларів

Брестське «Динамо» не виплатило Євгену Хачеріді компенсацію за дострокове розірвання контракту

Колишній захисник київського «Динамо» і збірної України Євген Хачеріді відсудив один мільйон доларів у «Динамо» з Бреста. Так вирішила Палата з вирішення суперечок ФІФА, яка задовольнила позов футболіста до клубу. Як повідомляє «Хартія», мова йдеться про один мільйон доларів.

Хачеріді став футболістом брестського «Динамо» в січні 2020 року. Його трансфер обійшовся клубу в $1,75 млн і був рекордним для чемпіонату Білорусі. За сезон українець провів за команду половину матчів і через несвоєчасне отримання зарплатні розірвав угоду.

У цей час клуб змінив власника, його новим господарем стала міська влада. Вона відмовилася платити по боргам колишніх керівників і Хачеріді подав позов. В результаті Палата з вирішення суперечок ФІФА стала на бік українця, зобов'язавши компенсувати збитки нових власників команди. У білоруського клубу залишається можливість подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.