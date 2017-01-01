«Зоря» продовжила контракт зі ще одним футболістом

Владислав Кабаєв виступатиме у футболці луганського клубу найближчі чотири роки

Трансферний період набирає обертів, і «Зоря» продовжила контракт з нападником Максимом Луньовим. Тепер же клуб офіційно оголосив про продовження контракту зі ще одним гравцем команди – Владиславом Кабаєвим. Термін нової угоди з нападником – чотири роки, інформує офіційний сайт луганського клубу. Владислав Кабаєв прийшов у



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Владислав Кабаєв (справа). Фото ФК «Зоря»

Владислав Кабаєв виступатиме у футболці луганського клубу найближчі чотири роки

Трансферний період набирає обертів, і «Зоря» продовжила контракт з нападником Максимом Луньовим.

Тепер же клуб офіційно оголосив про продовження контракту зі ще одним гравцем команди – Владиславом Кабаєвим.

Термін нової угоди з нападником – чотири роки, інформує офіційний сайт луганського клубу.

Владислав Кабаєв прийшов у «Зорю» наприкінці весни нинішнього року.

Юрій Вернидуб задіяв футболіста як у внутрішніх, так і в міжнародних матчах. У чемпіонаті України Владислав провів на полі 10 матчів.

«Бажаємо Владиславу Кабаєву подальших успіхів у складі «Зорі» та підкорення нових рубежів разом з луганцями», - йдеться у зверненні клубу.

Нагадаємо, що «Зоря» продовжила контракт з Луньовим і посилилась камерунським півзахисником.

Також два футболісти «Динамо» перейшли в луганську «Зорю».