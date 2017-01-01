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    «Зоря» продовжила контракт зі ще одним футболістом

    Владислав Кабаєв виступатиме у футболці луганського клубу найближчі чотири роки
    Трансферний період набирає обертів, і «Зоря» продовжила контракт з нападником Максимом Луньовим. Тепер же клуб офіційно оголосив про продовження контракту зі ще одним гравцем команди – Владиславом Кабаєвим. Термін нової угоди з нападником – чотири роки, інформує офіційний сайт луганського клубу. Владислав Кабаєв прийшов у
    • Сьогодні, 08:44
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    Владислав Кабаєв (справа). Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    Владислав Кабаєв (справа). Фото ФК «Зоря»

    Владислав Кабаєв виступатиме у футболці луганського клубу найближчі чотири роки

    Трансферний період набирає обертів, і «Зоря» продовжила контракт з нападником Максимом Луньовим.

    Тепер же клуб офіційно оголосив про продовження контракту зі ще одним гравцем команди – Владиславом Кабаєвим.

    Термін нової угоди з нападником – чотири роки, інформує офіційний сайт луганського клубу.

    Владислав Кабаєв прийшов у «Зорю» наприкінці весни нинішнього року.

    Юрій Вернидуб задіяв футболіста як у внутрішніх, так і в міжнародних матчах. У чемпіонаті України Владислав провів на полі 10 матчів.

    «Бажаємо Владиславу Кабаєву подальших успіхів у складі «Зорі» та підкорення нових рубежів разом з луганцями», - йдеться у зверненні клубу.

    Нагадаємо, що «Зоря» продовжила контракт з Луньовим і посилилась камерунським півзахисником.

    Також два футболісти «Динамо» перейшли в луганську «Зорю».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга «Зоря»
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