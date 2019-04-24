«Зоря» вирвала у компенсований час вольову перемогу проти «Львова» (відео)



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Олександр Караваєв приніс «Зорі» вольову перемогу Campeones.ua

Вирішальним у матчі 25 туру став гол Караваєва на 90+1-й хвилині

«Зоря» (Луганськ) – «Львів» - 2:1

Голи: 0:1 – Бруно (42). 1:1 – Будківський (56). 2:1 – Караваєв (90+1)

«Зоря»: Шевченко, Вернидуб, Хомченовський, Михайличенко, Громов, Чайковський, Чеберко, Арвеладзе, Караваєв, Будківський, Луньов. Тренер – Юрій Вернидуб.

«Львів»: Бандура, Адамюк, Вісенте, Борзенко, Парамонов, Воронін, Бруно, Альваро Луїc, Мартан, Сабіно, Пернамбуко. Тренер – Богдан Блавацький.

Судді: Козиряцький – Шлончак, Матяш, Омельченко.

Попередження:

Рахунок у матчі було відкрито під завісу першого тайму. Господарів шокував Бруно.

Гол Бруно

Та вже на початку другої 45-хвилинки Будківський зрівняв рахунок.

Гол Будківського

Більшого суперникам не вдавалося зробити.

Та коли вже спливав компенсований арбітром час, Караваєв таки встановив переможну для господарів крапку.

Гол Караваєва

Успіх дозволив луганчанам піднятися на четверте місце, випередивши маріупольців, які щойно програли в Олександрії.

«Львів» залишився останнім.