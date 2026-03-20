«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета

Патріарх Київський і всієї Руси-України відійшов у вічність після важкої хвороби

Сьогодні, 20 березня, на 98-му році життя помер Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Антонович Денисенко). Українські політики відреагували на смерть предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, опублікувавши дописи у соцмережах, де поділилися спогадами про нього, віддавши останню шану. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття православній громаді та митрополиту Епіфанію через завершення земного шляху Патріарха Філарета.

«Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності. Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви», – заявив президент України Володимир Зеленський.

фото: Патріарх Філарет

Президент підкреслив, що без енергії, характеру та особистої сміливості Філарета багато здобутків сучасної України були б неможливими.

«Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви. Пам’ятаємо й те, як Патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України. Царство Небесне!» – додав президент.

Юлія Тимошенко

Лідерка «Батьківщини», народна депутатка Юлія Тимошенко висловила жаль, назвавши Патріарха Філарета людиною-легендою та людиною-епохою. Вона наголосила, що предстоятель УПЦ КП все своє життя віддав служінню Богу та вільній незалежній Україні.

фото: Юлія Тимошенко

«Це була така постать, яка могла змінити все життя людини лише за одну з нею зустріч. Є такі люди, які не просто живуть у певну історичну епоху і в певні часи, а власними руками цю історію і ці часи творять. Вічна пам’ять вам, великий Чоловіче. Вічний спокій. Хоча я знаю, що і там, у вічному безмежжі, будете Ви неспокійним. Ви й звідти будете доглядати за Україною, берегти її від всякої біди та скеровувати на правильні й праведні шляхи», – написала вона.

Петро Порошенко

Лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко назвав Патріарха Філарета великим духовним лідером і патріотом України.

фото: Петро Порошенко

«З ним пішла ціла епоха – час мрії про духовну незалежність і про воскресіння Українського Православ’я. Мрії, яка стала реальністю. Владика Філарет невтомно і без вагань довго працював над її втіленням. Йому було непросто, і тим хто стояв поруч було непросто, бо важким був сам шлях. Україна і її Православна церква пройшли його завдяки і незламній волі Патріарха Філарета», – написав він.

Колишній президент наголосив, що предстоятель УПЦ КП був великим українцем. «Таким він увійшов у історію нашої церкви, народу і держави», – додав Порошенко.

Олександр Качура

Парламентар Олександр Качура повідомив, що знав Філарета особисто та неодноразово спілкувався з ним. «Це була людина великої внутрішньої сили та принципів. Він залишив після себе не лише історію, а й чіткі орієнтири – відповідальність і відданість вірі та служінню своєму народу. Щирі співчуття близьким і всім вірянам. Світла пам’ять», – написав він.

Андрій Іллєнко

Народний депутат Верховної Ради декількох скликань, військовослужбовець Андрій Іллєнко зазначив, що Патріарх Філарет є історичною фігурою для всієї України. «Мав за честь кілька разів бувати на аудієнціях у Святійшого. Буду памʼятати ці моменти завжди. Царство Небесне патріарху», – написав Іллєнко.

Юрій Костенко

Народний депутат Верховної Ради декількох скликань, колишній урядовець Юрій Костенко наголосив, що Патріарх Філарет будував Помісну православну церкву з Україною в серці, а тому цей шлях для нього видався «таким же тернистим, як і шлях Ісуса на Голгофу». «Але як розп'яття Христа утворило Християнський світ, так і багатьом незрозумілий земний хрест який все своє життя ніс Філарет, і з яким він тепер постав перед Всевишнім, нарешті відкриє українцям шлях до духовної єдності та створення єдиної Помісної православної церкви України Київського патріархату», – написав Костенко.

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя. «Главком» писав, що почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошує, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.