Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета
Нещодавно Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Патріарх Київський і всієї Руси-України відійшов у вічність після важкої хвороби

Сьогодні, 20 березня, на 98-му році життя помер Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Антонович Денисенко). Українські політики відреагували на смерть предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, опублікувавши дописи у соцмережах, де поділилися спогадами про нього, віддавши останню шану. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття православній громаді та митрополиту Епіфанію через завершення земного шляху Патріарха Філарета.

«Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності. Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви», – заявив президент України Володимир Зеленський.

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета фото 1
фото: Патріарх Філарет

Президент підкреслив, що без енергії, характеру та особистої сміливості Філарета багато здобутків сучасної України були б неможливими.

«Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви. Пам’ятаємо й те, як Патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України. Царство Небесне!» – додав президент.

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета фото 2

Юлія Тимошенко

Лідерка «Батьківщини», народна депутатка Юлія Тимошенко висловила жаль, назвавши Патріарха Філарета людиною-легендою та людиною-епохою. Вона наголосила, що предстоятель УПЦ КП все своє життя віддав служінню Богу та вільній незалежній Україні.

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета фото 3
фото: Юлія Тимошенко

«Це була така постать, яка могла змінити все життя людини лише за одну з нею зустріч. Є такі люди, які не просто живуть у певну історичну епоху і в певні часи, а власними руками цю історію і ці часи творять. Вічна пам’ять вам, великий Чоловіче. Вічний спокій. Хоча я знаю, що і там, у вічному безмежжі, будете Ви неспокійним. Ви й звідти будете доглядати за Україною, берегти її від всякої біди та скеровувати на правильні й праведні шляхи», – написала вона.

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета фото 4

Петро Порошенко

Лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко назвав Патріарха Філарета великим духовним лідером і патріотом України.

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета фото 5
фото: Петро Порошенко

«З ним пішла ціла епоха – час мрії про духовну незалежність і про воскресіння Українського Православ’я. Мрії, яка стала реальністю. Владика Філарет невтомно і без вагань довго працював над її втіленням. Йому було непросто, і тим хто стояв поруч було непросто, бо важким був сам шлях. Україна і її Православна церква пройшли його завдяки і незламній волі Патріарха Філарета», – написав він.

Колишній президент наголосив, що предстоятель УПЦ КП був великим українцем. «Таким він увійшов у історію нашої церкви, народу і держави», – додав Порошенко.

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета фото 6

Олександр Качура

Парламентар Олександр Качура повідомив, що знав Філарета особисто та неодноразово спілкувався з ним. «Це була людина великої внутрішньої сили та принципів. Він залишив після себе не лише історію, а й чіткі орієнтири – відповідальність і відданість вірі та служінню своєму народу. Щирі співчуття близьким і всім вірянам. Світла пам’ять», – написав він.

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета фото 7

Андрій Іллєнко

Народний депутат Верховної Ради декількох скликань, військовослужбовець Андрій Іллєнко зазначив, що Патріарх Філарет є історичною фігурою для всієї України. «Мав за честь кілька разів бувати на аудієнціях у Святійшого. Буду памʼятати ці моменти завжди. Царство Небесне патріарху», – написав Іллєнко.

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета фото 8

Юрій Костенко

Народний депутат Верховної Ради декількох скликань, колишній урядовець Юрій Костенко наголосив, що Патріарх Філарет будував Помісну православну церкву з Україною в серці, а тому цей шлях для нього видався «таким же тернистим, як і шлях Ісуса на Голгофу». «Але як розп'яття Христа утворило Християнський світ, так і багатьом незрозумілий земний хрест який все своє життя ніс Філарет, і з яким він тепер постав перед Всевишнім, нарешті відкриє українцям шлях до духовної єдності та створення єдиної Помісної православної церкви України Київського патріархату», – написав Костенко.

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета фото 9

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя. «Главком» писав, що почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошує, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Читайте також:

Теги: Філарет смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найважча ніч Майдану – з 18 на 19 лютого. Шеренги спецпризначевців та майданівців розділяють кількадесят метрів і лінія вогню
Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
21 лютого, 21:33
Підполковник Хасан Тумгоєв служив командиром батальйону російської системи протиповітряної оборони С-400
Україна знищила командира батальйону С-400 високоточним ударом безпілотника по окупованому Криму
27 лютого, 14:08
Питання впливу атомної енергетики на здоров’я людей потребує вивчення
Як життя біля АЕС збільшує ризик смерті від раку? Результати дослідження
25 лютого, 11:00
Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег
У Харкові шестеро дітей провалилися під лід: є загиблі
12 березня, 18:39
Наполеон Бесерра представляв «Партію робітників і підприємців Перу»
У Перу в автокатастрофі загинув кандидат у президенти
15 березня, 23:56
У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався в ущелину: є загиблі
У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався в ущелину: є загиблі
15 березня, 23:26
Жінку госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні з опіками голови та рук
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
16 березня, 12:10
Патріарх Філарет подякував усім за молитви за його здоров’я
УПЦ КП повідомила про стан здоров'я патріарха Філарета
16 березня, 22:04
Президент назвав смерть Патріарха Філарета великою втратою для українців
Зеленський висловив співчуття через смерть Патріарха Філарета
Сьогодні, 15:47

Політика

«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета
«Був схожий на старезний дуб». Як українські політики згадують Патріарха Філарета
План Б: Зеленський розповів, чи вистачить Україні коштів у разі затримки допомоги від ЄС
План Б: Зеленський розповів, чи вистачить Україні коштів у разі затримки допомоги від ЄС
«На досить високому рівні». Зеленський знайшов, за що похвалити військових спеціалістів Близького Сходу
«На досить високому рівні». Зеленський знайшов, за що похвалити військових спеціалістів Близького Сходу
«Щодня зазнають серйозних втрат». Президент розповів деталі весняного наступу РФ
«Щодня зазнають серйозних втрат». Президент розповів деталі весняного наступу РФ
Мирні переговори у США. Зеленський розповів деталі та вказав на нюанс
Мирні переговори у США. Зеленський розповів деталі та вказав на нюанс
Українська делегація вирушила до США на перемовини: президент повідомив деталі
Українська делегація вирушила до США на перемовини: президент повідомив деталі

Новини

Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Сьогодні, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua