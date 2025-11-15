ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області

Відбулося виведення наших підрозділів із населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції

Ворог не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів та вогневих ударів

На Запоріжжі й на півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій. ЗСУ довелося відійти від села Нововасилівське задля збереження життя українських військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили оборони півдня.

Там розповіли, що за минулу добу на цих напрямках зафіксовано більш як 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Водночас російські війська втратили майже 300 своїх солдатів та 58 одиниць техніки, серед яких – танк, артилерійські системи різних типів тощо.

Військові також заявили, що, у зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення та з метою збереження життя військових, відбулося виведення наших підрозділів із населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції.

«Тривають заходи блокування ворожого просування і завдання йому комбінованого вогневого ураження. За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України», – заявили в Силах оборони півдня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував проведення нової Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання обговорюватиметься питання захисту Запорізької області.

Раніше на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках російські окупанти активізували штурмові дії та артобстріли. Аби зберегти життя особовому складу, ЗСУ довелося відійти з позицій біля п'яти населених пунктів на Запоріжжі.