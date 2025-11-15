Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області
Відбулося виведення наших підрозділів із населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції
фото з відкритих джерел

Ворог не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів та вогневих ударів

На Запоріжжі й на півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій. ЗСУ довелося відійти від села Нововасилівське задля збереження життя українських військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили оборони півдня.

Там розповіли, що за минулу добу на цих напрямках зафіксовано більш як 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Водночас російські війська втратили майже 300 своїх солдатів та 58 одиниць техніки, серед яких – танк, артилерійські системи різних типів тощо.

Військові також заявили, що, у зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення та з метою збереження життя військових, відбулося виведення наших підрозділів із населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції.

«Тривають заходи блокування ворожого просування і завдання йому комбінованого вогневого ураження. За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України», – заявили в Силах оборони півдня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував проведення нової Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання обговорюватиметься питання захисту Запорізької області.

Раніше на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках російські окупанти активізували штурмові дії та артобстріли. Аби зберегти життя особовому складу, ЗСУ довелося відійти з позицій біля п'яти населених пунктів на Запоріжжі. 

 

Читайте також:

Теги: війна Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Ольга Стефанишина
Будинок Стефанишиної в Києві зазнав ушкоджень через уламок дрона
22 жовтня, 12:37
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 жовтня, 06:44
Аварійні знеструмлення 30 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
Аварійні знеструмлення 30 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
30 жовтня, 06:58
Руто і Зеленський домовилися про допомогу кенійцям
Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян
7 листопада, 21:59
Кучма розповів, що на початку війни у нього були ілюзії щодо російського народу
Кучма пояснив, чи можна було спинити Путіна 2022 року
1 листопада, 18:15
Ступінь ураження уточнюється
Генштаб заявив про ураження стратегічних об’єктів нафтопереробної інфраструктури РФ
4 листопада, 21:01
Нині триває 1359-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року
13 листопада, 08:13
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Вчора, 14:24
Тарасова назвала безумством внесення Петросян та Горбачової до бази «Миротворця»
Російська тренерка влаштувала істерику через внесення фігуристів з РФ до бази «Миротворця»
13 листопада, 16:48

Події в Україні

Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви
ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області
ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області
На Покровському напрямку ворог втратив понад 500 осіб та 55 одиниць техніки за тиждень – Генштаб
На Покровському напрямку ворог втратив понад 500 осіб та 55 одиниць техніки за тиждень – Генштаб
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW
ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua