Бійці бригади К-2 вперше ліквідували групу росіян наземним дроном

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Російські військові не помітили український дрон
фото: скріншот із відео

Боєць зачекав, поки окупанти зайдуть під міст, скерував до них машину та активував вибуховий пристрій

Бійці бригади К-2 вперше застосували наземний роботизований комплекс (НРК) для ліквідації росіян. Раніше такі дрони використовували лише для логістичних й евакуаційних місій. Про це повідомляє «Главком».

Пілот комплексу із позивним Міксер розповів деталі операції.

На перших кадрах НРК їде дорогою повз 120-мм міну. Невдовзі оператор помічає ліворуч трьох військових. Боєць відкотив дрон назад та зачаївся, щоб дізнатися, кого саме він бачить. Йому доповіли, що біля дороги йдуть росіяни. Коли Міксер зрозумів, що його машину не помітили, вирішив акуратно їхати далі.

«Ось ці троє хлопців ворожої національності – взагалі не бачать мене! Думаю: ну і добре, зараз я потихеньку поїду за вами. І тут один починає розвертатися, думаю: ну все, мене побачили, зараз почнеться стрільба. Виявляється, що ні – він щось загубив, щось випустив», – розповів український військовий.

Боєць зачекав, поки окупанти зайдуть під міст, скерував до них машину та активував вибуховий пристрій. Один росіянин внаслідок вибуху загинув одразу, інший дістав поранення, а третій перебував у стані шоку. Остаточно ліквідувати групу допомогли оператори FPV-дронів.

Нагадаємо, у Дніпровській області в селищі Межова місцевий мешканець Олексій Зіненко збив два російських БпЛА за допомогою звичайної мисливської рушниці.

Також бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».

