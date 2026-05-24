Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза, у Мелітополі – серія вибухів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза, у Мелітополі – серія вибухів
Пожежа і стовп диму над окупованим Луганськом після удару по нафтобазі
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Окупанти повідомляють про «загоряння з задимленням» і закликають дотримуватися заходів безпеки

В окупованому Луганську вночі виникла масштабна пожежа на нафтобазі. Того ж часу в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів, а безпілотники продовжують знищувати логістику противника на шляху до Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+ та місцеві окупаційні канали. 

Луганськ: нафтобаза у вогні

В окупованому Луганську вночі зафіксовано потужне загоряння на нафтобазі. На відеозаписах, що поширилися в мережі, видно густий стовп диму і заграву над містом. Пожежу зафіксували жителі кількох районів.

Окупаційні Telegram-канали підтвердили подію, закликавши мешканців «дотримуватися заходів безпеки» у зв'язку з «загорянням з задимленням». Офіційних коментарів з боку українських структур наразі не надходило, обставини пожежі уточнюються.

Мелітополь: вибухи і логістика під ударом

Тієї ж ночі серія вибухів пролунала в окупованому Мелітополі на півдні Запорізької області. За даними моніторингових каналів, безпілотники продовжують знищувати ворожу логістику на ключовому коридорі між материковою частиною та Кримом.

Мелітополь є вузловою точкою сухопутного коридору, яким Росія перекидає техніку та паливо з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму. Саме тому удари по логістиці в цьому районі мають стратегічне значення: вони уповільнюють постачання російських угруповань на півдні фронту та на півострові.

Нагадаємо, нафтобаза «Луганська» вже неодноразово ставала ціллю ударів. Востаннє Генеральний штаб ЗСУ підтверджував її ураження у ніч на 27 лютого – тоді на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Об'єкт задіяний у забезпеченні пальним підрозділів російської армії.

До слова, у ніч на 10 квітня безпілотники вже атакували Луганщину та Мелітополь одночасно – тоді в Мелітополі були вражені підстанції, місто частково залишилося без світла.

Читайте також:

Теги: вибух Луганськ Мелітополь росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін втрачає контроль: ФСБ і «старе КГБ» готуються до битви за Росію
Путін втрачає контроль: ФСБ і «старе КГБ» готуються до битви за Росію
7 травня, 08:19
Блогер Ілля Ремесло
Блогер Ілля Ремесло залишив божевільню і знову пішов проти Путіна (відео)
28 квiтня, 16:40
На опублікованих кадрах видно апарат, що рухається на значній висоті
Самару атакували дрони: що відомо
4 травня, 07:19
Наразі рятувальники продовжують ліквідацію вогню в Чорнобильській зоні
Пожежа у Зоні відчуження: МВС розповіло, чи є загроза радіації
8 травня, 17:35
Військові російської армії
Китай спростував інформацію Reuters про таємну підготовку російських військових
20 травня, 09:16
Стовпи диму над заводом у Сіверськодонецьку, 10 червня 2022 рік
Зруйнований музей у Сіверськодонецьку росіяни оголосили туристичним об’єктом
22 травня, 15:01
Фото Чишкали з прапором країни-агресора та кубком опублікувала пресслужба збірної Росії з футболу
Російський футзаліст відсвяткував перемогу у Лізі чемпіонів з прапором РФ
11 травня, 13:06
Китай допоміг Росії з підготовкою операторів безпілотників
Пекін таємно відкрив військові бази для російських військових
19 травня, 17:06
Прем’єр Болгарії Румен Радев заявив, що трибунал для Путіна зараз неможливий
Болгарія відмовилася підтримати міжнародний трибунал для Путіна
22 травня, 16:43

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза, у Мелітополі – серія вибухів
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза, у Мелітополі – серія вибухів
Сірководень отруїв чотирьох людей у Луганську – черговий колапс комуналки
Сірководень отруїв чотирьох людей у Луганську – черговий колапс комуналки
Київ під масованою атакою ворога: шахеди, балістичні ракети, загроза МБР
Київ під масованою атакою ворога: шахеди, балістичні ракети, загроза МБР
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сибіга звернувся до партнерів: попередьте Москву про ціну удару «Орєшником»
Сибіга звернувся до партнерів: попередьте Москву про ціну удару «Орєшником»

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
22 травня, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua