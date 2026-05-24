В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза, у Мелітополі – серія вибухів

Пожежа і стовп диму над окупованим Луганськом після удару по нафтобазі

Окупанти повідомляють про «загоряння з задимленням» і закликають дотримуватися заходів безпеки

В окупованому Луганську вночі виникла масштабна пожежа на нафтобазі. Того ж часу в окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів, а безпілотники продовжують знищувати логістику противника на шляху до Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+ та місцеві окупаційні канали.

Луганськ: нафтобаза у вогні

В окупованому Луганську вночі зафіксовано потужне загоряння на нафтобазі. На відеозаписах, що поширилися в мережі, видно густий стовп диму і заграву над містом. Пожежу зафіксували жителі кількох районів.

Окупаційні Telegram-канали підтвердили подію, закликавши мешканців «дотримуватися заходів безпеки» у зв'язку з «загорянням з задимленням». Офіційних коментарів з боку українських структур наразі не надходило, обставини пожежі уточнюються.

Мелітополь: вибухи і логістика під ударом

Тієї ж ночі серія вибухів пролунала в окупованому Мелітополі на півдні Запорізької області. За даними моніторингових каналів, безпілотники продовжують знищувати ворожу логістику на ключовому коридорі між материковою частиною та Кримом.

Мелітополь є вузловою точкою сухопутного коридору, яким Росія перекидає техніку та паливо з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму. Саме тому удари по логістиці в цьому районі мають стратегічне значення: вони уповільнюють постачання російських угруповань на півдні фронту та на півострові.



Нагадаємо, нафтобаза «Луганська» вже неодноразово ставала ціллю ударів. Востаннє Генеральний штаб ЗСУ підтверджував її ураження у ніч на 27 лютого – тоді на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Об'єкт задіяний у забезпеченні пальним підрозділів російської армії.

До слова, у ніч на 10 квітня безпілотники вже атакували Луганщину та Мелітополь одночасно – тоді в Мелітополі були вражені підстанції, місто частково залишилося без світла.