Головна Світ Політика
search button user button menu button

Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві
Фіцо зустрівся з Путіним після демаршу країн Балтії
фото: aktuality.sk

Роберт Фіцо став єдиним європейським лідером, який приїхав до РФ на 9 травня

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч із російським диктатором Путіним у Москві. Про це повідомляє «Главком» на словацьке видання Aktuality.

Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві фото 1
фото: росЗМІ

Під час зустрічі у Кремлі Фіцо заявив, що для нього «велика честь» бути у Москві під час святкування Дня перемоги. «Від імені уряду Словацької Республіки і присутньої тут словацької делегації дозвольте привітати вас із найвидатнішим національним святом», – заявив Фіцо.

Російські ЗМІ також цитують слова словацького прем’єра про те, що у Європі нібито «з’являється нова залізна завіса», однак Росія та Словаччина можуть працювати над нормалізацією відносин.

Путін під час переговорів заявив, що знає про труднощі, які супроводжували поїздку Фіцо до Москви. Йдеться про відмову країн Балтії пропускати літак словацького прем’єра через свій повітряний простір.

Також російський диктатор заявив про готовність РФ забезпечити енергетичні потреби Словаччини. На зустрічі були присутні глава МЗС РФ Сергєй Лавров та керівник «Росатому».

За даними медіа, Роберт Фіцо став єдиним європейським лідером, який прибув до Москви на заходи 9 травня. Водночас повідомляється, що він не був присутній на параді на Красній площі.

До слова, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки. 

Парад у 2026 році провели у значно урізаному форматі. Основу ходи склали піші колони курсантів та військовослужбовців різних підрозділів армії РФ. Військову техніку на Красній площі цього року так і не показали.

 

Читайте також:

Теги: росія путін Роберт Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крадене зерно. Ізраїль між Україною і страхом перед Росією
Крадене зерно. Ізраїль між Україною і страхом перед Росією
29 квiтня, 13:57
В Європарламенті забили на сполох через витоки інформації до Путіна
Європарламент визнав ризик витоку секретних даних до Росії: деталі
9 квiтня, 16:32
Президент наголосив, що для далекобійних ударів Україна застосовує винятково свою зброю
Зеленський озвучив умову припинення ударів по російських НПЗ
9 квiтня, 16:37
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
18 квiтня, 04:29
Росіяни роблять ставку на цьогорічну весняно-літню спробу штурмових дій
Три сценарії війни: Центр протидії дезінформації розкрив плани Кремля
16 квiтня, 12:32
Москва відзначила участь КНДР у боях за Курщину
Пхеньян: російський генерал відзначив «подвиг» корейських військових на Курщині
22 квiтня, 01:53
Україна зміцнює власні кордони
Україна розбудовує масштабну лінію оборони від Сумщини до Київського моря
28 квiтня, 17:37
Близькість дронів до російської території обмежила дії ППО через ризик ескалації
Фінляндія відмовилася збивати дрони, що порушили її повітряний простір: причина
4 травня, 17:21
Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях
«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»
Вчора, 08:17

Політика

Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Фіцо про Україну
Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Фіцо про Україну
Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві
Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві
Кремль після параду виступив із заявою
Кремль після параду виступив із заявою
Мадяр склав присягу прем’єра Угорщини. Новий парламент ухвалив перші символічні рішення
Мадяр склав присягу прем’єра Угорщини. Новий парламент ухвалив перші символічні рішення
Допомагав росіянам отримувати шенгенську візу: у Римі арештовано екс-посла
Допомагав росіянам отримувати шенгенську візу: у Римі арештовано екс-посла
Новий лідер Ірану після поранення керував Іраном через кур’єрів
Новий лідер Ірану після поранення керував Іраном через кур’єрів

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua