Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві

Роберт Фіцо став єдиним європейським лідером, який приїхав до РФ на 9 травня

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч із російським диктатором Путіним у Москві. Про це повідомляє «Главком» на словацьке видання Aktuality.

Під час зустрічі у Кремлі Фіцо заявив, що для нього «велика честь» бути у Москві під час святкування Дня перемоги. «Від імені уряду Словацької Республіки і присутньої тут словацької делегації дозвольте привітати вас із найвидатнішим національним святом», – заявив Фіцо.

Російські ЗМІ також цитують слова словацького прем’єра про те, що у Європі нібито «з’являється нова залізна завіса», однак Росія та Словаччина можуть працювати над нормалізацією відносин.

Путін під час переговорів заявив, що знає про труднощі, які супроводжували поїздку Фіцо до Москви. Йдеться про відмову країн Балтії пропускати літак словацького прем’єра через свій повітряний простір.

Також російський диктатор заявив про готовність РФ забезпечити енергетичні потреби Словаччини. На зустрічі були присутні глава МЗС РФ Сергєй Лавров та керівник «Росатому».

За даними медіа, Роберт Фіцо став єдиним європейським лідером, який прибув до Москви на заходи 9 травня. Водночас повідомляється, що він не був присутній на параді на Красній площі.

До слова, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.

Парад у 2026 році провели у значно урізаному форматі. Основу ходи склали піші колони курсантів та військовослужбовців різних підрозділів армії РФ. Військову техніку на Красній площі цього року так і не показали.