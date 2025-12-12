Головна Світ Політика
ЄС погодив довгострокове замороження російських активів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
ЄС погодив довгострокове замороження російських активів
Європейський Союз погодив довгострокове замороження €210 млрд російських активів
фото з відкритих джерел

Рішення було прийняте волею більшості

12 грудня 2025 року стало відомо про погодження Європейським Союзом довгострокового замороження €210 млрд російських активів. Про це пише «Главком».

За утримання заморожених активів Росії проголосували 25 країн з 27. Тож рішення було прийняте волею більшості, а не одноголосним голосуванням. Відомо, що серед тих країн, які проголосували за замороження активів РФ була Бельгія

«Наступний крок – забезпечення фінансових потреб України на 2026-2027 роки», – прокоментував прийняте рішення держав-членів очільник Євроради Антоніу Кошта. Напередодні посли держав-членів ЄС зробили можливим безстрокове замороження російських активів, зокрема ці дії також були прийняті за більшістю голосів.

«У жовтні лідери ЄС зобов'язалися тримати російські активи нерухомими, доки Росія не завершить свою агресивну війну проти України та не компенсує завдану шкоду. Сьогодні ми виконали це зобов'язання. Наступний крок: забезпечення фінансових потреб України на 2026–2027 роки», – написав щодо рішення очільник Євроради Антоніу Кошта. Для утримання активів Росії замороженими, необхідні були кваліфіковані більшістю голосів держав-членів, згідно зі статтею 122 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Також рішення щодо довгострокового замороження російських активів прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Росія має зазнавати економічних втрати, поки не закінчиться війна в Україні. «Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції щодо продовження знерухомлення російських суверенних активів. Ми посилаємо Росії потужний сигнал про те, що поки триває ця жорстока агресивна війна, витрати Росії зростатимуть. Це потужне повідомлення», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Раніше «Главком» писав про те, що міністри фінансів країн «Великої сімки» розглядають можливість використання всіх заморожених російських активів для сприяння досягненню справедливого та тривалого миру в Україні, а також для підтримки економічних реформ в країні.  G7 готова працювати над використанням заморожених російських коштів, доки Росія не виплатить репарації.

