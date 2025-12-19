Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі

РФ висловила занепокоєння діями США проти Венесуели, застерігши адміністрацію Трампа від «фатальної помилки», яка може зашкодити судноплавству

Державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції в Держдепартаменті заявив, що Вашингтон не очікує ескалації у відносинах з Москвою на тлі подій навколо Венесуели. За його словами, хоча Білий дім і припускає, що Кремль надаватиме риторичну підтримку режиму Ніколаса Мадуро, реальної загрози воєнного зіткнення з Росією наразі немає, передає «Главком» із посиланням на Reuters.

Адміністрація Дональда Трампа наразі суттєво посилює військову потужність у Карибському регіоні. Там зосереджено значний контингент, авіаносну групу, бойові судна та авіацію. Окрім нарощування сил, США вже здійснили низку операцій: атакували судна, що підозрюються у перевезенні наркотиків, затримали підсанкційний танкер та оголосили про блокування руху всіх суден, які порушують обмеження щодо Венесуели.

Водночас, президент Трамп не виключає можливості проведення наземних операцій у цій країні найближчим часом. Рубіо наголосив, що такі кроки не потребують додаткових погоджень від Конгресу і не означають оголошення війни. За його твердженням, дії Вашингтона мають на меті виключно стабілізацію регіону та захист міжнародних морських шляхів.

Зі свого боку Москва висловила занепокоєння активністю США, застерігши адміністрацію Трампа від «фатальної помилки», яка може зашкодити судноплавству. Проте стратегія Білого дому базується на відновленні доктрини Монро, яка закріплює за США статус домінуючої сили в Західній півкулі. Попри напруженість, американська сторона переконана, що ситуація не переросте у пряме протистояння з РФ.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.