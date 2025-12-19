Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі
фото з відкритих джерел

РФ висловила занепокоєння діями США проти Венесуели, застерігши адміністрацію Трампа від «фатальної помилки», яка може зашкодити судноплавству

Державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції в Держдепартаменті заявив, що Вашингтон не очікує ескалації у відносинах з Москвою на тлі подій навколо Венесуели. За його словами, хоча Білий дім і припускає, що Кремль надаватиме риторичну підтримку режиму Ніколаса Мадуро, реальної загрози воєнного зіткнення з Росією наразі немає, передає «Главком» із посиланням на Reuters.

Адміністрація Дональда Трампа наразі суттєво посилює військову потужність у Карибському регіоні. Там зосереджено значний контингент, авіаносну групу, бойові судна та авіацію. Окрім нарощування сил, США вже здійснили низку операцій: атакували судна, що підозрюються у перевезенні наркотиків, затримали підсанкційний танкер та оголосили про блокування руху всіх суден, які порушують обмеження щодо Венесуели.

Водночас, президент Трамп не виключає можливості проведення наземних операцій у цій країні найближчим часом. Рубіо наголосив, що такі кроки не потребують додаткових погоджень від Конгресу і не означають оголошення війни. За його твердженням, дії Вашингтона мають на меті виключно стабілізацію регіону та захист міжнародних морських шляхів.

Зі свого боку Москва висловила занепокоєння активністю США, застерігши адміністрацію Трампа від «фатальної помилки», яка може зашкодити судноплавству. Проте стратегія Білого дому базується на відновленні доктрини Монро, яка закріплює за США статус домінуючої сили в Західній півкулі. Попри напруженість, американська сторона переконана, що ситуація не переросте у пряме протистояння з РФ.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

Теги: Марко Рубіо США росія Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін пригрозив воєнними діями та анонсував «буферну зону» вздовж фронту
Путін побідкався на жорстоку Європу і озвучив план на 2026 рік
17 грудня, 15:30
Сполучені Штати збираються вдарити по російському енергетичному сектору
США введуть нові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду – Bloomberg
17 грудня, 11:46
У Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка
Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
15 грудня, 20:08
Президент Зеленський оцінив переговори з представниками США
Зеленський оцінив переговори з американцями у Берліні
15 грудня, 19:36
DW: демілітаризація Донбасу без миротворців – повна ілюзія
DW: демілітаризація Донбасу без миротворців – повна ілюзія
14 грудня, 07:35
Унаслідок кібератаки було знищено 165 терабайтів критично важливих даних
Кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію
6 грудня, 17:43
Тихонов вважає, що спорт має бути поза політикою
«Шкода, що його діда не знищили на війні». Олімпійський чемпіон з РФ зробив істеричну заяву
6 грудня, 12:02
Рубіо: Я не працюю над «контрпланом». Я не бачив жодного «контрплану» від Європи
Рубіо заявив, що не бачив європейського мирного плану щодо України
23 листопада, 23:17
Масштабна пожежа на Шатурській ДРЕС
Дрони атакували одну з найстаріших електростанцій у Підмосков'ї (відео)
23 листопада, 06:48

Політика

Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі
Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі
Рубіо може долучитися до переговорів із РФ у Маямі
Рубіо може долучитися до переговорів із РФ у Маямі
Рубіо назвав дві умови, від яких залежить завершення війни в Україні
Рубіо назвав дві умови, від яких залежить завершення війни в Україні
Очільник МЗС Польщі «вручив» Орбану орден Леніна
Очільник МЗС Польщі «вручив» Орбану орден Леніна
Австралія передала Україні останню партію танків Abrams
Австралія передала Україні останню партію танків Abrams
«Незрозуміло, хто на кого напав». Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні
«Незрозуміло, хто на кого напав». Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua