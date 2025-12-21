Росія розірвала військові угоди з 11 країнами Заходу, серед них – сусіди України

Рішення Кремля сигналізує про подальше поглиблення розколу між Росією та Заходом

Росія вирішила скасувати військові угоди з 11 західними країнами, включаючи Румунію та Польщі, тим самим демонструючи суттєву зміну в оборонних відносинах Москви з країнами НАТО. Як інформує «Главком», про це пише румунське видання Digi24 з посиланням на повідомлення російських пропагандистських ЗМІ.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав указ, яким доручає Міністерству оборони розірвати низку військових угод з 11 західними країнами. Документ оприлюднено на офіційному порталі нормативних актів уряду Росії.

У виданні зазначили, що угода від 28 березня 1994 року між Румунією та Росією не являла собою оборонний пакт, а загальну основу для військової співпраці, що була специфічною для зовнішньої політики держав колишнього комуністичного блоку, які намагалися наблизитися до НАТО. Цю військову угоду підписали тодішні президенти обох країн Іон Ілієску та Борис Єльцин.

Указ російського прем’єр-міністра передбачає скасування ще кількох двосторонніх оборонних угод, зокрема угоди між Міністерством оборони Росії та Міністерством оборони Німеччини, підписаної в Москві 13 квітня 1993 року, та аналогічної угоди з Міністерством національної оборони Польщі від 7 липня 1993 року.

Також це стосується угоди про співпрацю з Норвегією, підписаної 15 грудня 1995 року.

Серед інших розірваних угод – Данія (8 вересня 1994 року), Велика Британія (18 березня 1997 року), Нідерланди (18 червня 1997 року), Хорватія (18 грудня 1998 року), Бельгія (19 грудня 2001 року) та Чеська Республіка (16 квітня 2002 року), що відображає значне скорочення офіційної оборонної співпраці між Росією та західними союзниками, зазначає ТАСС.

Також Москва розірвала угоду з Болгарією, яка діяла найдовше. Ще 1992 року з цією країною у Кремлі підписали Договір про дружбу та співробітництво, який заклав основу для двосторонніх відносин. Цей договір, зокрема, дозволив обом країнам здійснювати спільні проекти в оборонному секторі.

За повідомленням болгарської преси, нинішніми припиненнями військових дій Москва сигналізує про відхід від давніх рамок військової співпраці з Болгарією та іншими переліченими країнами НАТО.

На початку грудня Москва також скасувала військові угоди, підписані з Португалією, Францією та Канадою. Три угоди, підписані між 1989 і 2000 роками, більше не мають стратегічного значення, стверджувала тоді російська влада. Угоди були підписані в період покращення відносин між Росією та Заходом після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Це рішення сигналізує про поглиблення розколу між Росією та Заходом, оскільки війна в Україні триває вже четвертий рік, а геополітична напруженість продовжує загострюватися.

Нагадаємо, російська економіка поступово занурюється у стагнацію, проте накопиченого запасу міцності Кремлю вистачить для ведення інтенсивних бойових дій ще протягом 3-5 років.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року».

Путін виклав умови Росії для початку мирних переговорів і завершення війни в Україні. Серед них – виведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в межах їх адміністративних кордонів, відмова від вступу до НАТО і зняття антиросійських санкцій.

Відомо, що попри активізацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання, Володимир Путін заявив про незмінність своїх вимог до України. Під час виступу на колегії Міністерства оборони РФ він підкреслював, що Росія не піде на поступки в питаннях територій і готова продовжувати війну для захоплення нових регіонів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що останні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він хоче продовжувати війну та окупувати якомога більше територій України.