Трамп відзначить пам'ять Чарлі Кірка: що відомо про посмертну нагороду

Трамп пообіцяв посмертно нагородити Чарлі Кірка медаллю Свободи

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи. Як пише «Главком» із посиланням на The Guardian про це він повідомив на траурній церемонії на згадку про жертви терактів 11 вересня 2001 року.

Президентська медаль Свободи – найвища громадянська нагорода США, заснована президентом Гаррі Труменом у 1945 році. У 1963 році президент Джон Кеннеді змінив статут нагороди, розширивши її застосування для нагородження за видатний внесок у безпеку та національні інтереси США, а також за культурні та суспільні здобутки.

Кірка застрелили вчора в Університеті долини Юти. Куля невідомого стрільця влучила активісту в шию. Чарлі Кірку був 31 рік. Він був прихильником Дональда Трампа і, за даними Associated Press, зробив значний внесок у його перемогу на останніх президентських виборах.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Активіст, який був прихильником Трамп ФБР і місцеві правоохоронні органи продовжують пошуки того, хто стріляв. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, Секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.

Пізніше стало відомо, що ФБР мають фото ймовірного кілера і було знайдено рушницю.