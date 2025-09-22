Порушення РФ повітряного простору Естонії: Кремль зробив цинічну заяву

Росія про звинувачення Естонії: Подібні слова вважаємо порожніми, безпідставними

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «безпідставними заяви про порушення російськими літаками повітряного простору країн Європи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Наше міністерство оборони категорично спростувало ці заяви. Ба більше, в заяві наших військових було зроблено посилання на засоби об'єктивного контролю. Ми жодного разу не чули в заяві естонців про те, що у них є дані засобів об'єктивного контролю. Ось тому подібні слова вважаємо порожніми, безпідставними і такими, що продовжують відчайдушну лінію на нагнітання напруженості і на провокування конфронтаційної атмосфери», – сказав речник.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії. За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

До слова, російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії. Про це повідомив високопоставлений військовий чиновник Естонії.