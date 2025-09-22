Головна Світ Політика
search button user button menu button

Порушення РФ повітряного простору Естонії: Кремль зробив цинічну заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Порушення РФ повітряного простору Естонії: Кремль зробив цинічну заяву
19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії
фото: reuters

Росія про звинувачення Естонії: Подібні слова вважаємо порожніми, безпідставними

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «безпідставними заяви про порушення російськими літаками повітряного простору країн Європи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Наше міністерство оборони категорично спростувало ці заяви. Ба більше, в заяві наших військових було зроблено посилання на засоби об'єктивного контролю. Ми жодного разу не чули в заяві естонців про те, що у них є дані засобів об'єктивного контролю. Ось тому подібні слова вважаємо порожніми, безпідставними і такими, що продовжують відчайдушну лінію на нагнітання напруженості і на провокування конфронтаційної атмосфери», – сказав речник.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії. За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

До слова, російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії. Про це повідомив високопоставлений військовий чиновник Естонії.

Читайте також:

Теги: росія Естонія Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що показала світу атака дронами по Польщі?
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити
12 вересня, 16:01
Мита Трампа, знижки для Індії, безпілотники в Європі, нова ідеологічна стратегія Китаю – короткі підсумки тижня
Трамп, мита та Росія: чого чекати Європі
14 вересня, 18:12
Радіотелескоп РT-70 під Євпаторією у Криму, 2019 рік
Мінус один із двох. Що означає знищення радіотелескопа РТ-70 в окупованому Криму
5 вересня, 20:00
Пєсков прокоментував гарантії безпеки
Кремль зробив заяву про гарантії безпеки для України
5 вересня, 06:25
Водночас Москва не здатна запускати всі дрони щодня
ГУР відповів, скільки «шахедів» на місяць може виробляти Росія 
6 вересня, 05:46
За інформацією джерела в СБУ, атака була спрямована на ключовий експортний хаб
Російський порт «Примоськ» призупинив експорт нафти через атаку безпілотників
12 вересня, 13:47
Системи протидії дронам необхідно терміново вдосконалювати, наголошує Яаккола
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»
15 вересня, 18:49
Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ
Спецпризначенці та російські партизани вивели з ладу нафтопереробний завод у Краснодарському краї
7 вересня, 18:49
Тіло Тюніна виявили на дорозі біля лісу
«Втомився боротися». У Росії застрелився топменеджер «Росатома»
20 вересня, 14:18

Політика

Порушення РФ повітряного простору Естонії: Кремль зробив цинічну заяву
Порушення РФ повітряного простору Естонії: Кремль зробив цинічну заяву
Путін випробовує НАТО: видання The Hill пояснило, що треба робити Європі
Путін випробовує НАТО: видання The Hill пояснило, що треба робити Європі
У Росії затримали ексдепутата Держдуми від Криму Руслана Бальбека
У Росії затримали ексдепутата Держдуми від Криму Руслана Бальбека
Трамп використовує смерть Кірка для нової кампанії – The Guardian
Трамп використовує смерть Кірка для нової кампанії – The Guardian
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США
Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua