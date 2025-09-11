Росіяни атакували авто поліцейських на Харківщині, троє поранених

На момент атаки в транспортному засобі було п’ятеро поліцейських

Атака сталася поблизу села Осинове

У Харківській області, поблизу села Осинове в Куп’янському районі, російські війська атакували службовий автомобіль поліцейських FPV-дроном. Внаслідок удару поранення отримали троє правоохоронців, які перебували в автомобілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківщини.

На момент атаки в транспортному засобі було п’ятеро поліцейських. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. За фактом обстрілу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

Нагадаємо, увечері 4 вересня російські терористи атакували населені пункти Харківщини ударними дронами та ракетами. Наслідки повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє «Главком».

За повідомленням ОВА, близько 21:30 ворог атакував дронами село Хотімля Старосалтівської громади. Внаслідок російського обстрілу загинули двоє 40-річних чоловіків.

До слова, Сили оборони України звільнили село Мирне на Харківщині, що знаходиться поблизу Куп'янська. Інформацію підтвердив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов у коментарі для Суспільного, передає «Главком».

Згідно з оновленням карти DeepState, село Мирне тепер позначено як деокуповане.

За словами Трегубова, росіян відкинули з населеного пункту, і зараз українські військові просуваються далі. З цих позицій окупанти раніше могли контролювати трасу на Куп’янськ. Інформація про втрати росіян наразі відсутня.