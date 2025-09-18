Центр протидії дезінформації повідомив, чи зайшли окупанти в центр Куп'янська

Коваленко запевнив, що росіян у центрі Купʼянська наразі немає

Тривають важкі бої за Купʼянськ Харківської області. Наразі російських терористів у центрі міста немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

«Росіян у центрі Купʼянська, станом на зараз, немає. Важкі бої за Купʼянськ тривають», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, нещодавно з’явилася інформація, що росіяни вже дійшли до центру Куп’янська і там тривають бої. Проте спікер ОСУВ «Дніпро», підполковник Олексій Бєльський запевнив у коментарі «РБК-Україна», що така інформація є неправдивою.

Нагадаємо, окупація Куп’янська в Харківській області є стратегічною метою російських загарбників у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Олексія Бєльського.

Російські війська раніше використовували підземні трубопроводи для просування за українські оборонні позиції в Авдіївці Донецької області в січні 2024 року і в Суджі Курської області в березні 2025 року. 12 вересня аналітики DeepState заявили, що російські окупанти використовують газові труби для того, щоб зайти в Куп’янськ. Так вони долають річку Оскіл. DeepState пояснює, що для пересування трубою росіяни використовують лежанки на колесах, маршрут до околиць Куп’янська займає приблизно чотири доби.