Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Центр протидії дезінформації повідомив, чи зайшли окупанти в центр Куп'янська

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Центр протидії дезінформації повідомив, чи зайшли окупанти в центр Куп'янська
Тривають бої за Куп’янськ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Коваленко запевнив, що росіян у центрі Купʼянська наразі немає

Тривають важкі бої за Купʼянськ Харківської області. Наразі російських терористів у центрі міста немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

«Росіян у центрі Купʼянська, станом на зараз, немає. Важкі бої за Купʼянськ тривають», – йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації повідомив, чи зайшли окупанти в центр Куп'янська фото 1

Зауважимо, нещодавно з’явилася інформація, що росіяни вже дійшли до центру Куп’янська і там тривають бої. Проте спікер ОСУВ «Дніпро», підполковник Олексій Бєльський запевнив у коментарі «РБК-Україна», що така інформація є неправдивою.

Нагадаємо, окупація Куп’янська в Харківській області є стратегічною метою російських загарбників у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Олексія Бєльського.

Російські війська раніше використовували підземні трубопроводи для просування за українські оборонні позиції в Авдіївці Донецької області в січні 2024 року і в Суджі Курської області в березні 2025 року. 12 вересня аналітики DeepState заявили, що російські окупанти використовують газові труби для того, щоб зайти в Куп’янськ. Так вони долають річку Оскіл. DeepState пояснює, що для пересування трубою росіяни використовують лежанки на колесах, маршрут до околиць Куп’янська займає приблизно чотири доби.

Читайте також:

Теги: війна Харківщина Куп'янськ Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цікаво, як довго президент Трамп зможе жонглювати забаганками Путіна і принципами союзників України?
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа Тема №1
19 серпня, 10:45
Кошта закликав РФ припинити насильство
Президент Євроради назвав перший крок, якій очікується від РФ в Україні
19 серпня, 16:48
В аеропорту Пулково були затримані та скасовані десятки рейсів
У Петербурзі через атаку дронів припинив роботу аеропорт
23 серпня, 19:33
25-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Юрій Шевчук загинув під час виконання бойового завдання на сумському напрямку
Поліг під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. Згадаймо Юрія Шевчука
29 серпня, 09:00
Марина Гришко загинула через удар по житловому будинку в Дарницькому районі столиці
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
28 серпня, 19:30
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня
1 вересня, 21:09
Навчання «Захід-2025» мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій
Спільні військові навчання Росії та Білорусі: Буданов попередив про небезпеку
30 серпня, 15:28
Рубіо наголосив, що зусилля Трампа будуть тривати
Трамп продовжить миротворчі зусилля щодо України – Рубіо
12 вересня, 01:55
Президент подякував спецпризначенцям Служби безпеки України, які нещодавно провели успішну операцію по Приморську
Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь
14 вересня, 19:59

Події в Україні

Центр протидії дезінформації повідомив, чи зайшли окупанти в центр Куп'янська
Центр протидії дезінформації повідомив, чи зайшли окупанти в центр Куп'янська
У KLR Bus поінформували про допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність
У KLR Bus поінформували про допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність
У Карпатах температура повітря опустилася до двох градусів морозу
У Карпатах температура повітря опустилася до двох градусів морозу
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік
Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua