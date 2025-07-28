Україна здобула сім нагород на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное U23

Україна виборола одне золото, три срібла та три бронзи

7 медалей – такий здобуток збірної України на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді U23 у Монтемор-о-Веллю (Португалія). Про це повідомляє «Главком».

Нагороди у складі нашої команди вибороли:

«Золото»: Ярослав Верблюд, Тарас Кузик, Володимир Савчин та Віталій Пристай (каное-четвірка, 500 м, молодь,1.35,73).

«Срібло»: Єлизавета Вознюк (каное-одиночка, 200 м, юніорки, 49,54).

«Срібло»: Ксенія Цомпель (байдарка-одиночка, 200 м, юніорки, 44.11).

«Срібло»: Єлизавета Вознюк, Ірина Неділько, Софія Жушман, Олександра Турчин (каное-четвірка, 500 м, юніорки, 1.58,62).

«Бронза»: Володимир Савчин, Тарас Кузик (каное-двійка, 500 м, молодь).

«Бронза»: Віталій Пристай (каное-одиночка, 200 м, молодь, 41.21).

«Бронза»: Варвара Семикіна (байдарка-одиночка, 500 м, юніорки, 1.59,34)

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині у неділю, 27 липня, завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.