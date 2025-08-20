22 липня 2025 року окупант загинув від крововтрати

Окупант Сахно почав брати участь у війні проти України, підписавши контракт під час строкової служби

Захисники України ліквідували російського окупанта Єремія Сахна. Про це повідомляє «Главком».

У Волгограді у вівторок, 19 серпня, попрощалися із російським окупантом 21-річним спортсменом Єремеєм Сахном. Він з дитинства займалася самбо та дзюдо, був кандидатом у майстри спорту з самбо.

Сахно почав брати участь у війні проти України, підписавши контракт під час строкової служби в російській армії.

Як розповів російським пропагандистам батько окупанта, у війні він почав брати участь 5 листопада 2024 року. Був снайпером та кулеметником.

22 липня 2025 року окупант загинув від крововтрати.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.