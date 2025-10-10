«Київпастранс» ввів додаткові маршрути між лівим і правим берегами: перелік

Для покращення транспортного зв’язку між лівим і правим берегами збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 та №50ТР

У столиці після нічної ракетної атаки частина громадського транспорту працює з перебоями. Через відсутність електропостачання тимчасово не курсують окремі тролейбусні та трамвайні маршрути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Повідомляється, щоб абезпечити сполучення між районами міста, запущено резервні автобусні маршрути:

№37ТР – від вул. Милославської до станції метро «Лісова»;

№28Т – від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР – від вул. Милославської до станції метро «Почайна»;

№8Т – від Дарницької площі до станції метро «Позняки» (дублює рух трамвая №8).

Також для покращення транспортного зв’язку між лівим і правим берегами збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 та №50ТР.

У «Київпастрансі» зазначають, що фахівці підприємства спільно з енергетиками працюють у посиленому режимі, щоб відновити електроживлення і стабілізувати роботу транспорту.

Рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста. Пасажирів закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах «Київпастрансу» та Київської міської державної адміністрації.

EasyWay повідомляє про такі зміни у русі:

тролейбуси: 30, 31, 43, 47 працюють тільки на відрізках правого берегу без заїзду на лівий:

тролейбус 42 у бік ст. м. «Либідська» не курсує, орієнтовно тільки до пл. Севастопольська.

тролейбуса 12 також не видно в районі центру та залізничного вокзалу.

Також через обстріл змінено рух столичного метро через складну енергетичну ситуацію. Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні.

Київська кільцева електричка сьогодні курсуватиме за планом, рух за маршрутом та графіком зберігаються.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували столицю безпілотниками. Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Восьмеро із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно. Російська Федерація завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Частина столиці залишилася без світла.