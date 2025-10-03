Головна Світ Соціум
У Красноярському краї розбився літак Ан-2: є загиблий

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У Красноярському краї розбився літак Ан-2: є загиблий
Літак розбився поблизу населеного пункту Танизебей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На борту «кукурудзника» було двоє людей

У Єрмаківському районі Красноярського краю розбився літак Ан-2. Унаслідок інциденту загинула одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське Міністерство надзвичайних справ.

Інцидент стався за 40 км від населеного пункту Танизебей. На борту «кукурудзника» було двоє людей. Один із них загинув під час приземлення. На місці працюють рятувальники та техніка.

АН-2 – це біплан широкого спектра застосування, спроектований у середині XX століття. Літак найвідоміший під назвою «кукурудзник», масового застосування літак набув на території СРСР, зокрема в період масового засіву полів кукурудзою в 1950-1960-х роках. Його використовують також для медичних перевезень або гасіння лісових пожеж.

Нагадаємо, нещодавно літак Ан-2 впав під час проведення сільгоспробіт на південний схід від хутора Морозів у Ростовській області. Внаслідок інциденту пілот загинув.

Також у Рязанській області розбився легкомоторний літак Х-32 «Бекас». Пілот загинув. Літак був залучений на сільськогосподарських процесах – обробляв поля. «Бекас» впав в районі села Зимарово Олександро-Невського району. Під час падіння він не загорівся.

Як повідомлялося, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу живі.

Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

До слова, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.

росія авіакатастрофа літак

