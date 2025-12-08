Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 8 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку

Російські загарбники завдали 44 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3053 дронів-камікадзе та здійснили 3235 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 грудня станом на 22:00 відбулося 131 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіаційні бомби та здійснив понад сто обстрілів.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив чотири спроби наступу у бік Петропавлівки й Піщаного.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве та у бік Лиману, два боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Противник 36 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Від початку доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Боєзіткнень не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1384-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1384-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року
Сьогодні, 08:14
Загальні втрати ворога у війні склали 1 178 610 осіб
Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 грудня, 07:02
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 листопада
Був оператором дрона. ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту Росії з карате
3 грудня, 17:44
Нині триває 1378-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року
2 грудня, 08:25
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
1 грудня, 18:09
Ситуація на фронті 26 листопада
Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу
26 листопада, 23:01
Нині триває 1368-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
22 листопада, 08:20
Нині триває 1362-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року
16 листопада, 08:24
Ситуація на фронті 15 листопада
Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу
15 листопада, 22:23

Події в Україні

Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу
Візит Зеленського до Британії, загибель українського пілота Су-27. Головне за 8 грудня
Візит Зеленського до Британії, загибель українського пілота Су-27. Головне за 8 грудня
Коли військовослужбовиці отримуватимуть жіночі бронежилети: заява Сил логістики
Коли військовослужбовиці отримуватимуть жіночі бронежилети: заява Сил логістики
Відключення світла 9 грудня 2025 року: графіки
Відключення світла 9 грудня 2025 року: графіки
Пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання
Пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання
У деяких областях 8 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У деяких областях 8 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла

Новини

Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Сьогодні, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua