Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку
Російські загарбники завдали 44 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3053 дронів-камікадзе та здійснили 3235 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
8 грудня станом на 22:00 відбулося 131 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Південно-Слобожанському напрямку
Відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіаційні бомби та здійснив понад сто обстрілів.
Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, одне боєзіткнення триває.
На Куп'янському напрямку
Противник здійснив чотири спроби наступу у бік Петропавлівки й Піщаного.
На Лиманському напрямку
Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве та у бік Лиману, два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Слов'янському напрямку
Ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.
На Краматорському напрямку
Наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку
Відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку
Противник 36 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.
На Олександрівському напрямку
Українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.
На Гуляйпільському напрямку
Відбулось 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.
На Оріхівському напрямку
Від початку доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.
На Придніпровському напрямку
Боєзіткнень не зафіксовано.
Нагадаємо, триває 1384-й день повномасштабної війни в Україні.
