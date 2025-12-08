Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку

Російські загарбники завдали 44 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3053 дронів-камікадзе та здійснили 3235 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 грудня станом на 22:00 відбулося 131 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіаційні бомби та здійснив понад сто обстрілів.

Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, одне боєзіткнення триває.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив чотири спроби наступу у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве та у бік Лиману, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Слов'янському напрямку

Ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Противник 36 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку

Від початку доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку

Боєзіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1384-й день повномасштабної війни в Україні.