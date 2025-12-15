Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч

У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною

«Главком» зібрав головні події ночі проти 15 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

У Берліні пройшли переговори щодо мирного врегулювання війни, атака на Дніпропетровщину, вибухи у Білгороді.

Переговори у Берліні

14 грудня у Берліні пройшли важливі переговори щодо можливого припинення війни в Україні. Перемовини між українською та американською сторонами тривали понад п'ять годин.

У рамках переговорів в столицю Німеччини прибули ключові переговірники Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони зустрілися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією Bild, обговорювався сценарій, при якому мирна угода може бути досягнута вже до Різдва.

Після переговорів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу». Наступна зустріч відбудеться завтра, 15 грудня.

Українська сторона поки не коментувала результати переговорів.

Атака на Дніпропетровщину

У ніч на 15 грудня російські терористи завдали ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено вокзал у П'ятихатках.

У П'ятихатках постраждав вокзал через ворожий обстріл: пошкоджена покрівля та фасад будівлі, вибиті вікна. Окупанти били по регіону «шахедами».

Під ударом росіян перебувала критична та енергетична інфраструктури.

Вибухи у Білгороді

Увечері, 14 грудня, місто Білгород зазнало обстрілу, внаслідок якого серйозно постраждала інженерна інфраструктура, зокрема ТЕЦ «Луч». Як повідомив губернатор Білгородської області, через влучання по теплоелектроцентралі місто частково залишилося без електропостачання.

Перед атакою у місті оголошували ракетну небезпеку. Зараз ведуться роботи з відновлення енергопостачання, проте перебої зі світлом продовжуються. За попередніми даними, постраждалих немає.