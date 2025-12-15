Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
фото: Офіс президента

«Главком» зібрав головні події ночі проти 15 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

У Берліні пройшли переговори щодо мирного врегулювання війни, атака на Дніпропетровщину, вибухи у Білгороді.

Переговори у Берліні

14 грудня у Берліні пройшли важливі переговори щодо можливого припинення війни в Україні. Перемовини між українською та американською сторонами тривали понад п'ять годин.

У рамках переговорів в столицю Німеччини прибули ключові переговірники Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони зустрілися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією Bild, обговорювався сценарій, при якому мирна угода може бути досягнута вже до Різдва.

Після переговорів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу». Наступна зустріч відбудеться завтра, 15 грудня.

Українська сторона поки не коментувала результати переговорів.

Атака на Дніпропетровщину

У ніч на 15 грудня російські терористи завдали ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено вокзал у П'ятихатках. 

У П'ятихатках постраждав вокзал через ворожий обстріл: пошкоджена покрівля та фасад будівлі, вибиті вікна. Окупанти били по регіону «шахедами».

Під ударом росіян перебувала критична та енергетична інфраструктури.

Вибухи у Білгороді

Увечері, 14 грудня, місто Білгород зазнало обстрілу, внаслідок якого серйозно постраждала інженерна інфраструктура, зокрема ТЕЦ «Луч». Як повідомив губернатор Білгородської області, через влучання по теплоелектроцентралі місто частково залишилося без електропостачання.

Перед атакою у місті оголошували ракетну небезпеку. Зараз ведуться роботи з відновлення енергопостачання, проте перебої зі світлом продовжуються. За попередніми даними, постраждалих немає. 

Теги: окупанти обстріл інфраструктура місто Офіс президента вокзал переговори Білгород Стів Віткофф Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов запевняє, що перемовини не будуть успішними, якщо будуть публічними
Буданов про мирні переговори в Абу-Дабі: Чутливі процеси вимагають тиші
6 грудня, 17:14
Мешканці Маріуполя скаржаться на те, що більшість окупованого міста зруйнована та її ніхто не відновлює
Росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна
4 грудня, 14:35
Зустріч української делегації з американською стороною, США, 30 листопада 2025 року
Переговори США та України про припинення війни: Рубіо зробив заяву
30 листопада, 17:58
Кінцева мета зусиль залишається незмінною – досягнення справедливого миру, каже Сибіга
Українська делегація вирушила до США: МЗС назвало головну мету візиту
29 листопада, 17:50
Умєров полетить до США на переговори з командою Трампа замість Єрмака
Стало відомо, хто полетить до США на переговори з командою Трампа замість Єрмака
28 листопада, 23:44
Глава угорського уряду та російський диктатор проведуть четверту зустріч з початку 2022 року
Орбан зустрінеться з Путіним до кінця тижня – Euronews
26 листопада, 19:02
Президент США Дональд Трамп
28 пунктів Дмітрієва-Віткоффа, або При чому тут логіка Трампа та наші вибори
24 листопада, 08:24
Європа планує переконати Трампа відмовитися від поступок Кремлю
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
21 листопада, 10:16
Російські війська атакували Дніпропетровську область
Окупанти атакували транспортне підприємство на Дніпропетровщині
17 листопада, 07:38

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2025
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState
Через ворожу атаку пошкоджено вокзал у П'ятихатках на Дніпропетровщині
Через ворожу атаку пошкоджено вокзал у П'ятихатках на Дніпропетровщині
Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua