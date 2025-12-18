ЄС ввів санкції проти понад 40 суден «тіньового флоту» Росії

Євросоюз розширив санкції на російські судна, що забезпечують доходи РФ від енергоносіїв

Рада Європейського Союзу ввела нові санкції проти понад 40 російських суден, які входять до складу російського «тіньового флоту» нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів Росії від енергоносіїв. Про це йдеться в офіційній заяві Ради.

У четвер, 18 грудня, ще 41 судно було додане до переліку суден, на які поширюється заборона на доступ до портів, а також – на надання широкого спектру послуг, пов’язаних з морським транспортом.

Як наголосили у заяві, цей захід спрямований на танкери, які входять до складу «тіньового флоту» очільника Кремля Володимира Путіна, які обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії, а також на судна, які відповідають за транспортування військового обладнання для Росії або беруть участь у транспортуванні викраденого українського зерна та культурних цінностей з України.

«Сьогоднішнє рішення, яке доводить загальну кількість визначених суден майже до 600, тісно пов'язане з нещодавніми рішеннями Ради щодо складання переліку дев'яти суден-учасників тіньового флоту та прийняття декларації ЄС та його держав-членів про повне використання положень міжнародного морського права щодо загроз з боку «тіньового флоту» та захисту критичної підводної інфраструктур», – йдеться в повідомленні.

ЄС залишається готовим посилити тиск на Росію та її тіньовий ланцюжок створення вартості флоту , зокрема шляхом запровадження подальших санкцій.

Нагадаємо, що 10 грудня посли країн Євросоюзу схвалили черговий пакет санкцій проти Росії, який охоплює учасників «тіньового флоту» та осіб, що, на думку ЄС, працюють на підрив європейської безпеки. Під обмеження потраплять понад 20 людей і організацій, а також 43 судна, пов’язані з Росією.