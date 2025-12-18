Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС ввів санкції проти понад 40 суден «тіньового флоту» Росії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
ЄС ввів санкції проти понад 40 суден «тіньового флоту» Росії
Євросоюз розширив санкції на російські судна
фото: armyinform

Євросоюз розширив санкції на російські судна, що забезпечують доходи РФ від енергоносіїв 

Рада Європейського Союзу ввела нові санкції проти понад 40 російських суден, які входять до складу російського «тіньового флоту» нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів Росії від енергоносіїв. Про це йдеться в офіційній заяві Ради

У четвер, 18 грудня, ще 41 судно було додане до переліку суден, на які поширюється заборона на доступ до портів, а також – на надання широкого спектру послуг, пов’язаних з морським транспортом. 

Як наголосили у заяві, цей захід спрямований на танкери, які входять до складу «тіньового флоту» очільника Кремля Володимира Путіна, які обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії, а також на судна, які відповідають за транспортування військового обладнання для Росії або беруть участь у транспортуванні викраденого українського зерна та культурних цінностей з України.

«Сьогоднішнє рішення, яке доводить загальну кількість визначених суден майже до 600, тісно пов'язане з нещодавніми рішеннями Ради щодо складання переліку дев'яти суден-учасників тіньового флоту та прийняття декларації ЄС та його держав-членів про повне використання положень міжнародного морського права щодо загроз з боку «тіньового флоту» та захисту критичної підводної інфраструктур», – йдеться в повідомленні.

ЄС залишається готовим посилити тиск на Росію та її тіньовий ланцюжок створення вартості флоту , зокрема шляхом запровадження подальших санкцій.

Нагадаємо, що 10 грудня посли країн Євросоюзу схвалили черговий пакет санкцій проти Росії, який охоплює учасників «тіньового флоту» та осіб, що, на думку ЄС, працюють на підрив європейської безпеки. Під обмеження потраплять понад 20 людей і організацій, а також 43 судна, пов’язані з Росією.

Читайте також:

Теги: санкції обмеження росія флот РФ Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
13 грудня, 22:23
Два російські судна зі зброєю в Каспійському морі стали ціллю операції
Спецоперація ССО. У Каспійському морі знищено два російські судна зі зброєю
12 грудня, 13:03
У Києві затримали чоловіка, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частина та ТЕЦ
Передавав дані про військові частини і ТЕЦ Києва: затримано 21-річного агента РФ
11 грудня, 11:53
Більша частина Куп’янська перебуває під контролем Сил оборони України
РФ поширює фейки про «повний контроль» над Куп'янськом
9 грудня, 06:20
Путін та Віткофф зустрілися
Путін та Віткофф зустрілися
2 грудня, 18:46
Казахстан остается одним из основных маршрутов поставок в Россию товаров, подпадающих под санкции
Казахстан между санкциями и нефтью РФ
1 грудня, 15:11
Сергій Рябков стверджує, що Росія виключає можливість поступок для укладання мирної угоди з Україною
Путін відмовився йти на поступки для завершення війни
26 листопада, 16:53
Україна, як очікується, піде на поступки Росії у рамках нового мирного плану, розробленого адміністрацією Трампа
28 пунктів мирного плану. Трамп отримав хвилю критики від соратників
22 листопада, 09:35
Бразилець виступав за ЦСКА з 2006 до 2008 року
Ексзірка московського ЦСКА вчетверте потрапив за ґрати через несплату аліментів
19 листопада, 11:53

Політика

Британія розширила санкції проти Росії: список нафтових компаній
Британія розширила санкції проти Росії: список нафтових компаній
ЄС ввів санкції проти понад 40 суден «тіньового флоту» Росії
ЄС ввів санкції проти понад 40 суден «тіньового флоту» Росії
Туск зробив заяву щодо фінансування України, звернувшись до лідерів ЄС
Туск зробив заяву щодо фінансування України, звернувшись до лідерів ЄС
Російські прикордонники проникли на територію Естонії
Російські прикордонники проникли на територію Естонії
«Це поставило крапку». Як звернення Зеленського з Куп’янську вплинуло на партнерів та перемовини
«Це поставило крапку». Як звернення Зеленського з Куп’янську вплинуло на партнерів та перемовини
Білий дім встановив на «Президентській алеї слави» таблички з критикою попередників Трампа
Білий дім встановив на «Президентській алеї слави» таблички з критикою попередників Трампа

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua