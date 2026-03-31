Єдиний НПЗ Грузії відмовляється від російської нафти: причина

Іванна Гончар
Повний перехід на альтернативну сировину поки що стримується логістичними труднощами

Єдиний нафтопереробний завод у Грузії, що розташований у порту Кулеві, вирішив повністю відмовитися від використання російської нафти через загрозу санкцій з боку Європейського Союзу. Про це заявив генеральний директор компанії Black Sea Petroleum Давид Поцхверія, пише «Главком».

Підприємство планує замінити російську сировину поставками з Туркменістану, а згодом із Казахстану, а також розглядає інші альтернативні джерела.

«Наша задача – повністю замінити наявну російську нафту», – наголосив він.

Таке рішення ухвалили після того, як нафтовий термінал у Кулеві опинився під ризиком включення до санкційного списку ЄС через переробку російської нафти. У компанії зазначають, що чинні обмеження Євросоюзу забороняють імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської сировини.

Оскільки стратегічною метою підприємства є вихід на європейський ринок, відмова від російської нафти має відкрити можливості для експорту продукції до країн ЄС.

Водночас повний перехід на альтернативну сировину поки що стримується логістичними труднощами. Зокрема, йдеться про затримки з організацією транзиту туркменської нафти через територію Азербайджану.

НПЗ у Кулеві запрацював наприкінці 2025 року та наразі має потужність близько 1,2 млн тонн на рік із перспективою розширення. Підприємство орієнтується на виробництво дизеля, мазуту та інших нафтопродуктів із подальшим виходом на міжнародні ринки.

До слова, російські виробники нафти попередили іноземних покупців про можливе зупинення поставок з ключових портів Балтійського моря через «обставини непереборної сили». Причиною стали безперервні атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру РФ, що призвели до критичних руйнувань терміналів в Усть-Лузі та Приморську. 

