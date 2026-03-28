На Київщині літній чоловік загинув, спалюючи суху траву

Надія Карбунар
72-річний місцевий житель спалював рослинні рештки на території приватного домоволодіння
фото: Національна поліція України

У селі Триліси, що у Фастівському районі Київської області, сталося займання на присадибній ділянці, внаслідок якого загинув господар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Київської області.

72-річний місцевий житель спалював рослинні рештки на території приватного домоволодіння. Через сильне поширення вогню чоловік упав у полум'я.

Внаслідок пожежі, господар загинув на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини.

Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Раніше у місті Боярка на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території станції технічного обслуговування, яка виникла через загоряння сухої трави. 

Нагадаємо, спалювання сухої рослинності є небезпечним для навколишнього середовища, здоров’я людей і тварин та карається законом. Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, які можуть спричиняти захворювання дихальної системи, алергічні реакції та погіршувати загальний стан здоров’я. Крім того, спалювання листя створює небезпеку для життя тварин, які мешкають у ґрунті або використовують опале листя як прихисток.

До слова, дим, в якому містяться різні токсини, – надзвичайно шкідливий як для довкілля, так і для здоров’я людей, провокуючи низку хвороб, які можуть турбувати довгі роки. У групі ризику діти, алергіки та люди з хронічними захворюваннями органів дихання.

