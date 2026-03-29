На Миколаївщині у лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена під час атаки

Кількість жертв підступного російського удару по цивільному об’єкту на Миколаївщині зросла

У неділю, 29 березня 2026 року, стало відомо про смерть 13-річної дівчинки, за життя якої медики боролися протягом останньої доби. Дитина отримала несумісні з життям поранення під час обстрілу зони відпочинку, де в момент атаки перебували сім’ї з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Наразі відомо, що ворожий удар прийшовся по громадському місцю відпочинку в Миколаївському районі. Загалом поранення різного ступеня тяжкості отримали десять людей. Більшість постраждалих – неповнолітні.

Вісім дітей віком від 6 до 15 років зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень.

На цей час у реанімації залишаються одна жінка та 15-річна дівчина. Їхній стан стабільно тяжкий, лікарі роблять усе можливе для їхнього порятунку.

Нагадаємо, увечері, 28 березня, російські окупанти атакували Миколаївщину ударними дронами типу «шахед». Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За повідомленням ОВА, під ударом ворога опинилась Воскресенська громада. Через обстріл російських терористів постраждали діти.

Окупанти вдарили по громадському місцю відпочинку. Також пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.

Кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед них – дві жінки та семеро дітей. Усі госпіталізовані: троє постраждалих, зокрема 40-річна жінка та дві дівчини 13 і 15 років, перебувають у тяжкому стані, ще шестеро дітей у стані середньої тяжкості.