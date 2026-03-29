Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Миколаївщині у лікарні померла 13-річна дівчинка, поранена під час атаки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Миколаївщину
колаж: glavcom.ua

Кількість жертв підступного російського удару по цивільному об’єкту на Миколаївщині зросла

У неділю, 29 березня 2026 року, стало відомо про смерть 13-річної дівчинки, за життя якої медики боролися протягом останньої доби. Дитина отримала несумісні з життям поранення під час обстрілу зони відпочинку, де в момент атаки перебували сім’ї з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Наразі відомо, що ворожий удар прийшовся по громадському місцю відпочинку в Миколаївському районі. Загалом поранення різного ступеня тяжкості отримали десять людей. Більшість постраждалих – неповнолітні.

Вісім дітей віком від 6 до 15 років зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень.

На цей час у реанімації залишаються одна жінка та 15-річна дівчина. Їхній стан стабільно тяжкий, лікарі роблять усе можливе для їхнього порятунку.

Нагадаємо, увечері, 28 березня, російські окупанти атакували Миколаївщину ударними дронами типу «шахед». Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За повідомленням ОВА, під ударом ворога опинилась Воскресенська громада. Через обстріл російських терористів постраждали діти.

Окупанти вдарили по громадському місцю відпочинку. Також пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.

Кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед них – дві жінки та семеро дітей. Усі госпіталізовані: троє постраждалих, зокрема 40-річна жінка та дві дівчини 13 і 15 років, перебувають у тяжкому стані, ще шестеро дітей у стані середньої тяжкості.

Теги: Миколаївщина смерть росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua