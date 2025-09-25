Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті знищили дитячого хокейного тренера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Аскаров до того, як став окупантом, працював тренером-викладачем дитячого хокейного клубу «Коркіно-ЮХЛ»

Аскаров брав участь у бойових діях у Афганістані та Чечні

Сили оборони ліквідували російського окупанта та дитячого хокейного тренера Марата Аскарова. Про це інформує «Главком»

58-річний Аскаров до того, як став окупантом, працював тренером-викладачем дитячого хокейного клубу «Коркіно-ЮХЛ».

«9 квітня в льодовій арені пройшли зворушливі проводи нашого тренера-викладача команди «Коркіно-ЮХЛ» Марата Аскарова, який йде на службу за контрактом на СВО. Зібралися хлопці команди та їхні батьки, щоб сказати Марату Юсуфовичу слова підтримки та побажати удачі. Атмосфера була наповнена теплом та повагою. Ми всі знаємо, що таке рішення потребує мужності та сміливості», – йшлося на сайті ХК «Коркіно-ЮХЛ».

Сьогодні, 25 вересня, на сайті хокейного клубу з'явилася інформацію про ліквідацію Аскарова. Наразі не повідомляється про дату та обставини знищення окупанта.

Варто зазначити, що Аскаров також брав участь у бойових діях у Афганістані та Чечні.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

