Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1306-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 71 авіаційного удару, скинувши при цьому 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6322 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Білогір’я Запорізької області та Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління безпілотних літальних апаратів, три артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши п’ятнадцять керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 2

Сили оборони відбили сім атак противника у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 3

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Мирного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 4

Ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове та у бік населеного пункту Новоселівка.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 5

Наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ у бік Дронівки та поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 6

Зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 15 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 8

Відбулося 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 9

Сили оборони зупинили 22 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 10

Противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське. 

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 11

Наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року фото 12

Ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1306-й день повномасштабної війни в Україні.

