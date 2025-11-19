Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нині триває 1365-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці

За минулу добу зафіксовано 160 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар, застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4145 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5204 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Мощенка Чернігівської області; Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Ямполя, Федорівки та в напрямках Сіверська й Званівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося два бойових зіткнення із противником в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 19 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони зупинили дві наступальні дії противника в районах Приморського та Кам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські захисники відбили дві атаки окупантів у районі Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025 року фото 12

 Нагадаємо, триває 1365-й день повномасштабної війни в Україні.

