Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»

Галерея зі змагань у Саудівській Аравії

Як відомо, у 29-й «Гонці чемпіонів» у Саудівській Аравії переміг Девід Култхард, який переграв у фіналі іншого досвідченого гонщика Петтера Сольберга. У фіналі у першому заїзді на машинах NASCAR Култхард зміг на долі секунди випередити Сольберга, який трохи помилився при вході в останній поворот. Але у другому заїзді відрив шотландця



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Галерея зі змагань у Саудівській Аравії

Як відомо, у 29-й «Гонці чемпіонів» у Саудівській Аравії переміг Девід Култхард, який переграв у фіналі іншого досвідченого гонщика Петтера Сольберга.

У фіналі у першому заїзді на машинах NASCAR Култхард зміг на долі секунди випередити Сольберга, який трохи помилився при вході в останній поворот.

Але у другому заїзді відрив шотландця був настільки великий, що питання перемоги було знято одразу.

Сайт Motorsport.com підібрав найяскравіші моменти «Кубка націй», який виграла збірна Німеччини, та «Гонки чемпіонів», у якій чемпіоном став Култхард.

У перегонах беруть участь найкращі кільцеві та ралійні гонщики світу - з Формули-1, WRC, IndyCar, NASCAR, WTCC. Гонка проходить на однакових кузовних автомобілях і багі.

До Вашої уваги світлини з перегонів:

Девід Култхард вдруге став чемпіоном після десяти років виступів у «Гонці чемпіонів».