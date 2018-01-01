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    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»

    Галерея зі змагань у Саудівській Аравії
    Як відомо, у 29-й «Гонці чемпіонів» у Саудівській Аравії переміг Девід Култхард, який переграв у фіналі іншого досвідченого гонщика Петтера Сольберга. У фіналі у першому заїзді на машинах NASCAR Култхард зміг на долі секунди випередити Сольберга, який трохи помилився при вході в останній поворот. Але у другому заїзді відрив шотландця
    • Сьогодні, 07:58
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    Галерея зі змагань у Саудівській Аравії

    Як відомо, у 29-й «Гонці чемпіонів» у Саудівській Аравії переміг Девід Култхард, який переграв у фіналі іншого досвідченого гонщика Петтера Сольберга.

    У фіналі у першому заїзді на машинах NASCAR Култхард зміг на долі секунди випередити Сольберга, який трохи помилився при вході в останній поворот.

    Але у другому заїзді відрив шотландця був настільки великий, що питання перемоги було знято одразу.

    Сайт Motorsport.com підібрав найяскравіші моменти «Кубка націй», який виграла збірна Німеччини, та «Гонки чемпіонів», у якій чемпіоном став Култхард.

    У перегонах беруть участь найкращі кільцеві та ралійні гонщики світу - з Формули-1, WRC, IndyCar, NASCAR, WTCC. Гонка проходить на однакових кузовних автомобілях і багі.

    До Вашої уваги світлини з перегонів:

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    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Дивні перегони на дивних машинах. Найкращі фото «Кубка націй» і «Гонки чемпіонів»
    Усі фото Race of Champions

    Девід Култхард вдруге став чемпіоном після десяти років виступів у «Гонці чемпіонів».

    Саудівська Аравія Автоспорт
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