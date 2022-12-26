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Дуже невдале тату: фанат набив на своїй спині «гладкого» Мессі з Кубком світу (фото)

glavcom.ua
Дуже невдале тату: фанат набив на своїй спині «гладкого» Мессі з Кубком світу (фото)
Натільний малюнок фаната Мессі вийшов невдалим
фото з відкритих джерел

Найбільш високооплачуваний спортсмен за підсумками 2022 року вийшов надто гладким на спині фаната

Уболівальники збірної Аргентини набив дивне тату на своєму тілі після тріумфу рідної команди на мундіалі. Щоправда, трапляються й курйозні ситуації, коли зірки світового футболу не зовсім схожі на свою натільну копію. Про це повідомляє «Главком».

Так, один із фанатів збірної Аргентини вирішив зробити собі татуювання практично на всю спину, на якій зображено лідера аргентинців Ліонеля Мессі, який став найбільш високооплачуваним спортсменом за підсумками 2022 року, з Кубком світу в руках. Ось тільки натільний малюнок вийшов невдалим, і Лео виглядає на ньому значно товстішим.

Дуже невдале тату: фанат набив на своїй спині «гладкого» Мессі з Кубком світу (фото) фото 1

Раніше повідомлялось, що зображення Мессі з'явиться на аргентинській куп'юрі.

Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини обіграла національну команду Франції у серії пенальті (4:2). Ігровий час матчу завершився внічию – 3:3. Ліонель Мессі відзначився дублем і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Цікаво, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Відзначимо, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

До слова, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

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Теги: Кубок світу фанати ЧС-2022 Ліонель Мессі навколофутбол

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Дуже невдале тату: фанат набив на своїй спині «гладкого» Мессі з Кубком світу (фото)
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