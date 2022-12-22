Зображення Мессі з'явиться на аргентинській куп'юрі – ЗМІ (фото)

Команда Мессі тріумфувала на мундіалі в Катарі

Одним з варіантів пролунало зображення обличчя Ліонеля Мессі на купюрі в тисячу песо

Перед фіналом Чемпіонату світу-2022 керівництво Центрального банку Аргентини назвало варіанти святкування гіпотетичного титулу чемпіона світу, повідомляє El Financiero.

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Одним з варіантів пролунало зображення обличчя Ліонеля Мессі на купюрі в тисячу песо (близько 212 грн), оскільки для чиновників було важливо, щоб номінал купюри починався з 10 – ігрового номера футболіста.

На зворотному боці банкноти можуть розмістити напис La Scaloneta – прізвисько команди, очолюваної Ліонелем Скалоні.

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На думку чиновників, члени збірної Аргентини після перемог на Кубку Америки-2021, Фіналіссімі-2022 та Чемпіонату світу-2022 зробили достатньо, щоб бути увічненими.

Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини обіграла національну команду Франції у серії пенальті (4:2). Ігровий час матчу завершився внічию – 3:3. Ліонель Мессі відзначився дублем і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Раніше повідомлялось, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Цікаво, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

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Відзначимо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.