Ломаченко та Хейні організовують поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу

Між ексчемпіоном світу у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17 перемог, 2 поразки, 11 нокаутів) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29 перемог, 0 поразок, 15 нокаутів) йдуть переговори щодо можливого поєдинку. Про це повідомив Майкл Бенсон.

Цю інформацію йому підтвердили в Top Rank.

Devin Haney vs Vasyl Lomachenko negotiations are now underway for Haney's undisputed WBA, WBC, IBF & WBO lightweight world titles, Haney/Top Rank reps have confirmed. pic.twitter.com/rBaLU6VBRB

