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Ломаченко та Хейні організовують поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ломаченко та Хейні організовують поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу
Хейні не проти вийти в ринг з Ломаченком
фото з відкритих джерел

В останньому поєдинку Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса

Між ексчемпіоном світу у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17 перемог, 2 поразки, 11 нокаутів) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29 перемог, 0 поразок, 15 нокаутів) йдуть переговори щодо можливого поєдинку. Про це повідомив Майкл Бенсон.

Цю інформацію йому підтвердили в Top Rank.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одностайним рішенням суддів.

Раніше Хейні сказав, що хоче провести бій проти Пола Маліньяджі.

Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.

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Теги: Василь Ломаченко бокс

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