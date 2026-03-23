Вибороли 19 медалей на Паралімпійських іграх. Президент нагородив спортсменів (фото)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами національної паралімпійської збірної України – чемпіонами й призерами ХІV зимових Паралімпійських ігор, що відбулися в Італії, та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував спортсменам за перемоги у змаганнях і наголосив, що Україна пишається кожним і кожною з них.

18 фото На весь екран

































фото: Офіс президента

«Україна вдячна вам за те, що ви вкотре показуєте всьому світу, які ви є, які ми є, яка є Україна, нація незламних людей. Українці мають унікальну волю, українці сильні, українці – переможці за духом», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українські паралімпійці мають важливі досягнення попри війну та несправедливий тиск Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив російських спортсменів до участі у змаганнях.

На ХІV зимових Паралімпійських іграх, які відбувалися 6-15 березня, українські спортсмени вибороли 19 медалей: три золоті, вісім срібних і вісім бронзових. Україна посіла сьоме місце в загальнокомандному заліку й третє місце за загальною кількістю здобутих нагород. Найбільше медалей вибороли спортсмени в парабіатлоні та паралижних перегонах: Олександра Кононова (одна золота, одна срібна й три бронзові), Тарас Радь (одна золота, дві срібні й одна бронзова) та Олександр Казік із лідером Сергієм Кучерявим (одна золота й дві срібні).

«Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об’єднує українців, усе це об’єднує українок довкола двох емоцій: гордість і вдячність», – додав Зеленський.

Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями «За працю і звитягу» та присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

