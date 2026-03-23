Вибороли 19 медалей на Паралімпійських іграх. Президент нагородив спортсменів (фото)
Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів орденами
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами національної паралімпійської збірної України – чемпіонами й призерами ХІV зимових Паралімпійських ігор, що відбулися в Італії, та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.
Глава держави подякував спортсменам за перемоги у змаганнях і наголосив, що Україна пишається кожним і кожною з них.
«Україна вдячна вам за те, що ви вкотре показуєте всьому світу, які ви є, які ми є, яка є Україна, нація незламних людей. Українці мають унікальну волю, українці сильні, українці – переможці за духом», – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що українські паралімпійці мають важливі досягнення попри війну та несправедливий тиск Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив російських спортсменів до участі у змаганнях.
«Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об’єднує українців, усе це об’єднує українок довкола двох емоцій: гордість і вдячність», – додав Зеленський.
Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями «За працю і звитягу» та присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Нагадаємо, збірна України здобула 19 медалей на зимових Паралімпійських іграх 2026, що дозволило команді знову увійти до десятки провідних держав світу в адаптивних видах спорту.
