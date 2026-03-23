Вибороли 19 медалей на Паралімпійських іграх. Президент нагородив спортсменів (фото)

Вибороли 19 медалей на Паралімпійських іграх. Президент нагородив спортсменів (фото)
Президент наголосив, що українські паралімпійці мають важливі досягнення попри війну та несправедливий тиск Міжнародного паралімпійського комітету
фото: Офіс президента

Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів орденами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами національної паралімпійської збірної України – чемпіонами й призерами ХІV зимових Паралімпійських ігор, що відбулися в Італії, та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував спортсменам за перемоги у змаганнях і наголосив, що Україна пишається кожним і кожною з них.

фото: Офіс президента

«Україна вдячна вам за те, що ви вкотре показуєте всьому світу, які ви є, які ми є, яка є Україна, нація незламних людей. Українці мають унікальну волю, українці сильні, українці – переможці за духом», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українські паралімпійці мають важливі досягнення попри війну та несправедливий тиск Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив російських спортсменів до участі у змаганнях.

На ХІV зимових Паралімпійських іграх, які відбувалися 6-15 березня, українські спортсмени вибороли 19 медалей: три золоті, вісім срібних і вісім бронзових. Україна посіла сьоме місце в загальнокомандному заліку й третє місце за загальною кількістю здобутих нагород. Найбільше медалей вибороли спортсмени в парабіатлоні та паралижних перегонах: Олександра Кононова (одна золота, одна срібна й три бронзові), Тарас Радь (одна золота, дві срібні й одна бронзова) та Олександр Казік із лідером Сергієм Кучерявим (одна золота й дві срібні).

«Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об’єднує українців, усе це об’єднує українок довкола двох емоцій: гордість і вдячність», – додав Зеленський.

Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями «За працю і звитягу» та присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Нагадаємо, збірна України здобула 19 медалей на зимових Паралімпійських іграх 2026, що дозволило команді знову увійти до десятки провідних держав світу в адаптивних видах спорту.

Теги: спорт паралімпійські ігри Володимир Зеленський

Фото

Вибороли 19 медалей на Паралімпійських іграх. Президент нагородив спортсменів (фото)
Вибороли 19 медалей на Паралімпійських іграх. Президент нагородив спортсменів (фото)
Боксери збірної України пройшли тренінг із тактичної медицини (фото)
Боксери збірної України пройшли тренінг із тактичної медицини (фото)
Усик зустрівся з українськими військовими після бою з Ф'юрі (фото)
Усик зустрівся з українськими військовими після бою з Ф'юрі (фото)
Готель на Філіппінах у формі півня потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Готель на Філіппінах у формі півня потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Артем Пивоваров збирає Палац спорту рекордні три дні поспіль (відео)
Артем Пивоваров збирає Палац спорту рекордні три дні поспіль (відео)
Бразильський футбольний клуб змінив назву на «Маріуполь» (фото)
Бразильський футбольний клуб змінив назву на «Маріуполь» (фото)

